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“Vade retro Perini”: striscione contro il consigliere di Fratelli d’Italia in piazza Garibaldi

Cronaca

2 Agosto 2026

“Vade retro Perini”: striscione contro il consigliere di Fratelli d’Italia in piazza Garibaldi

Livorno 2 agosto 2026

Striscione contro Alessandro Perini in piazza Garibaldi: “Vade retro Perini”

Uno striscione con la scritta “Vade retro Perini” è comparso su una delle baracchine di piazza Garibaldi, a Livorno. Il messaggio, realizzato con grandi lettere ben visibili, è rivolto al consigliere comunale di Fratelli d’Italia Alessandro Perini e rappresenta una chiara contestazione nei confronti della sua attività politica.

Lo striscione è stato affisso su una delle strutture presenti nella piazza, attirando l’attenzione di residenti e passanti. Al momento non è noto chi lo abbia collocato né quando sia stato esposto.

La frase scelta, “Vade retro”, espressione latina tradizionalmente utilizzata per respingere simbolicamente qualcosa o qualcuno ritenuto indesiderato, lascia poco spazio ai dubbi sul carattere di protesta del messaggio, rivolto direttamente all’esponente del partito di Giorgia Meloni.

L’episodio si inserisce in un contesto nel quale piazza Garibaldi continua a essere al centro del dibattito cittadino. Negli ultimi mesi infatti, l’area da un lato è stata interessata da interventi di rigenerazione urbana, dalla nuova illuminazione pubblica e da iniziative culturali e sociali promosse dall’amministrazione comunale, dall’altro lato la piazza è nuovamente in zona rossa con continui arresti per spaccio.

Per il momento non risultano rivendicazioni sull’affissione dello striscione né prese di posizione ufficiali da parte degli autori del gesto. Resta da capire se il consigliere Perini o Fratelli d’Italia decideranno di intervenire pubblicamente sulla vicenda.