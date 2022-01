Home

Vagava in strada con una ferita alla testa, “Mi hanno picchiato”. Soccorso un 29enne

3 Gennaio 2022

Livorno 3 gennaio 2022

Intorno alle ore 19 del 1 gennaio, alcuni residenti della zona hanno visto un uomo ferito alla testa camminare per strada in via Adriana

Immediatamente sono scattate alcune telefonate al 118 che ha inviato sul posto la polizia e l’ambulanza dell’SVS

Una volta giunti sul posto, i volontari dell’SVS hanno trovato l’uomo, un 29enne italiano senza fissa dimora.

Il 29enne presentava una ferita profonda sulla testa ed aveva il viso tumefatto.

Dopo le prime cure sul posto è stato ascoltato dagli agenti della polizia e portato al pronto soccorso per essere medicato

Alla polizia l’uomo avrebbe raccontato di essere stato aggredito in un ostello dove alleggiava. Gli inquirenti stanno indagando per accertare la versione del 29enne

