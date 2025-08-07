Home

Eventi

Valeria Marini ospite a Eliopoli summer 2025 a Calambrone

Eventi

7 Agosto 2025

Valeria Marini ospite a Eliopoli summer 2025 a Calambrone

Calambrone (Pisa) 7 agosto 2025 Valeria Marini ospite a Eliopoli summer 2025 a Calambrone (PI) venerdì 8 agosto ore 22

​

Valeria Marini sarà ospite del Talk show Venerdi da star di Massimo Marini venerdi 8 agosto ore 22 a Eliopoli summer decima edizione.

La celebre showgirl, attrice e imprenditrice romana sarà l’ospite del salotto di Massimo Marini in una serata nella quale cercheremo di ripercorrere la sua lunga carriera e le sue innumerevoli partecipazioni a trasmissioni televisive , reality show, talent e anche teatro che hanno caratterizzato la sua attività professionale.

Dopo avere concluso la scuola uno dei primi lavori è stata insieme a Jovanotti il personaggio immagine a Porto Rotondo in Costa Smeralda quando ancora nessuno dei due era noto al grande pubblico.

Protagonista come Prima donna al Bagaglino, tra le altre cose ha presentato il Festival di Sanremo 1997 con Mike Bongiorno e Piero Chiambretti, Domenica in, Scherzi a parte e tante altre trasmissioni TV.

Modella, ha recitato in vari spettacoli teatrali e al cinema e TV con registi importanti come Mario Scaccia, Pier Francesco Pingitore, Lamberto Bava, Juan Jose Bigas Luna, Giuseppe Patroni Griffi, Carlos Saura e tanti altri.

E’ anche stilista e produttrice cinematografica dimostrando cosi la sua significativa poliedricità.

La serata prevede anche alcuni intermezzi musicali con due cantanti del territorio molto bravi come Anna Stelli e Marco Iacomelli.

Serata , quindi, da non perdere e come sempre ad accesso libero e gratuito.