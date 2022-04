Home

3 Aprile 2022

Valle del Chioma, nuova discarica abusiva di rifiuti edili

Livorno 3 aprile 2022

Nuova discarica abusiva nella Valle del Chioma

Decine di pannelli di cartongesso abbandonati lungo la strada sterrata

E’ uno dei gioielli del Parco delle Colline Livornesi, ma per qualcuno (e purtroppo più di uno) è solo un posto comodo dove abbandonare rifiuti inquinanti e scarti di lavorazioni.

E’ la Valle del torrente Chioma, il verde confine tra i Comuni di Livorno e Rosignano, frequentato da podisti, escursionisti, ciclisti in mountain bike o semplici amanti della natura.

L’ultimo scarico abusivo è stato fatto a ridosso dell’ex Villaggio Azzurro lungo la strada “bianca” (una delle ultime nel territorio livornese) che si snoda nella valle.

Arrivati sicuramente con un furgone o un camioncino, ignoti irresponsabili hanno scaricato decine di pannelli in cartongesso e altro materiale laterizio, probabile frutto di qualche lavoro edile di ristrutturazione in zona.

Le norme vigenti classificano questi materiali come rifiuti speciali e per questo da smaltire esclusivamente in discarica.

Ma lo smaltimento ha un costo e allora che si fa?

Semplice, si butta tutto dove capita, anche in un luogo naturale e suggestivo, magari meglio al tramonto e lontano da occhi indiscreti.

Chi inquina in questo modo senza nessun scrupolo, sa bene che riuscirà sempre a farla franca.

La Valle del Chioma subisce così un ennesimo sfregio. E non è difficile ipotizzare che quel cumulo brutto e inquinante di scarti edili resterà lì per chissà quanto tempo. Come le vecchie gomme da camion e altri rifiuti che da anni giacciono un paio di chilometri più avanti sotto la bassa vegetazione.

