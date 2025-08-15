Vandali alla spiaggia per persone fragili a Cecina, ferragosto amaro per diversamente abili

Home

15 Agosto 2025

Ferragosto amaro a Cecina: la rabbia della sindaca Burgalassi

Ferragosto, giorno di festa e di mare, a Cecina si è aperto con un’amara constatazione: la spiaggia attrezzata per le persone con disabilità è stata devastata da ignoti nella notte. Un episodio che la sindaca Lia Burgalassi ha denunciato con fermezza sui canali social del Comune, mostrando tutto lo sdegno per l’accaduto.

Secondo quanto riportato, i vandali hanno lasciato sporco ovunque, rotto cartelli, danneggiato il bagno rendendolo inutilizzabile. Un gesto vile, che non colpisce solo un bene pubblico, ma un simbolo di inclusione e di civiltà, destinato a garantire l’accesso al mare a chi, senza queste strutture, sarebbe escluso.

«Il risveglio amaro la mattina di Ferragosto dovendo constatare che l’inciviltà di pochi hanno danneggiato ciò che dovrebbe essere invece trattato con estrema cura perché destinato a persone fragili, per garantire loro ciò che per questi vandali è semplice e scontato: l’accesso alla spiaggia e al mare. Sporco ovunque, cartelli rotti, bagno danneggiato e reso inservibile (stiamo provando a ripararlo, ma a Ferragosto non è semplice).

Nonostante questo colgo l’occasione per augurare a tutti un Ferragosto sereno con famiglie ed amici e un buon lavoro a chi in questa giornata è impegnato, addetti ai servizi turistici, sanitari, forze dell’ordine.»

Con queste parole, diffuse attraverso i canali ufficiali del Comune di Cecina, la sindaca Lia Burgalassi ha raccontato e commentato l’episodio vandalico che ha colpito la spiaggia attrezzata per le persone con disabilità, trasformando un giorno di festa in un momento di sdegno e amarezza per l’intera comunità.

E mentre tecnici e volontari cercano di riparare i danni — impresa complessa in pieno Ferragosto — resta la ferma necessità di identificare i responsabili e assicurarsi che paghino per ciò che hanno fatto.

