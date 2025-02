Vandalismo alla sede PRC, vetro rotto sopra il simbolo del partito e manifesto pro Gaza

Home

11 Febbraio 2025

Livorno 11 febbraio 2025

Atto vandalico contro la sede PRC Borgo-Porto: “Non ci facciamo intimidire”

Un atto vandalico ha colpito la sede del circolo Borgo-Porto del Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea, situata presso il Palazzo del Portuale e intitolata al compagno Eugenio Bellandi. A denunciare l’accaduto è stato Marco Chiuppesi, segretario della Federazione livornese del PRC, che ha espresso con fermezza la posizione del partito.

“È stato spaccato un vetro sopra il nostro simbolo, la falce e martello, che qualcuno vorrebbe rendere illegale,” ha dichiarato Chiuppesi, sottolineando che accanto al vetro infranto era affisso anche un manifesto che denunciava il genocidio in corso a Gaza ed il simbolo con la falce e martello.

Il segretario non ha dubbi sulla matrice del gesto e ha ribadito che episodi simili stanno colpendo le sedi del partito in tutta Italia. “Chiaramente non ci facciamo intimidire da questo come dai simili atti fascisti,” ha affermato con determinazione.

Chiuppesi ha inoltre garantito che le attività del circolo proseguiranno come sempre, nel pieno rispetto dei valori che il PRC rivendica. “Continuiamo le nostre attività e rivendichiamo i nostri valori a testa alta e alla luce del sole,” ha concluso il segretario, lanciando un messaggio di resistenza contro ogni tentativo di intimidazione.