21 Novembre 2024

Livorno, 21 novembre 2024 Vandalizzati sedili di un pullman AT (Livorno-Rosignano), l’azienda sporge denuncia

Autolinee Toscane informa di aver dato mandato ai propri legali di presentare formale denuncia per danneggiamento di un proprio bus del servizio di trasporto pubblico locale.

Il mezzo, un Iveco Crossway interurbano del 2024 (quindi praticamente nuovo), ha riportato ingenti danni dato che sono state distrutte e divelte alcune sedute posizionate nella parte posteriore del bus e vari poggia-braccia (si vedano le foto). Oltre al danno materiale diretto, va considerato anche il danno indiretto dato che quel bus è stato mandato in officina per le riparazioni e non potrà essere utilizzato per il servizio di trasporto finché non sarà completamente rimesso a posto.

L’autista si è reso conto del danno stamani, una volta giunto a destinazione della corsa da Livorno verso Rosignano della Linea 102. Si tratta della Linea che collega il capoluogo labronico agli istituti tecnici superiori di Rosignano.

Autolinee Toscane ricorda che a bordo dei propri mezzi è costantemente in funzione un sistema di videosorveglianza in grado di riprendere immagini di tutto ciò che accade su ogni bus e nelle immediate vicinanze. Come di consueto in casi del genere le videoregistrazioni (sia del giorno 20 novembre 2024 che del giorno 21 novembre 2024) sono già state salvate per essere messe a disposizione delle istituzioni preposte.