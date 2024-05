Home

Vannacci su Palestina: “Due Stati” “La violenza non deve essere conveniente” (VIDEO)

27 Maggio 2024

Roberto Vannacci, al margine dell’incontro su “Scenari Internazionali” a Livorno, dice la sua sul conflitto in Israele:

“è il proseguimento delle guerre arabo-israeliane iniziate nel 1948 e mai terminate perché non c’è mai stata una soluzione consolidata”.

“Dobbiamo trovare il modo per far convivere due Stati e due popoli nella stessa area.

E questo lo possiamo fare solo se renderemo non conveniente un agire violento da parte dell’uno sull’altro.

Solo in questo modo, come ci ha insegnato la storia, riusciremo a garantire un futuro di pace e tranquillità in quest’area