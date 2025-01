Home

Calcio

13 Gennaio 2025

Livorno 13 gennaio 2025 Vantaggio immediato, il Livorno strappa una vittoria contro la Trestina

In una partita povera di emozioni e gioco spettacolare, il Livorno riesce comunque a portare a casa tre punti preziosi grazie a un lampo iniziale di Rossetti. L’1-0 al Trestina, sebbene ottenuto con una prestazione sottotono, consente agli amaranto di mantenere salda la leadership e guardare con interesse al risultato della sfida tra Grosseto e Seravezza Pozzi, rinviata a causa del vento.

La cronaca

Partenza fulminea e vantaggio immediato

Neanche il tempo di prendere posto sugli spalti, ed è subito gol. Dopo appena un minuto di gioco, il Livorno passa in vantaggio grazie all’ottava rete stagionale di Rossetti. Un lancio lungo di Fancelli da fallo laterale pesca l’attaccante amaranto, che sfrutta un’incertezza della difesa umbra e insacca con un tocco preciso da pochi passi.

La reazione del Trestina

Gli umbri provano a reagire all’8’ con una pericolosa incursione di De Souza, ma Brenna si fa trovare pronto e sventa il pericolo. Da quel momento, la partita si trascina tra fasi alterne e numerosi falli laterali, che spezzano continuamente il ritmo di gioco.

Secondo tempo senza squilli

Nella ripresa, il Trestina prova a prendere l’iniziativa, ma le sue azioni si rivelano confuse e inefficaci. L’unica vera occasione amaranto arriva al 62’, quando Marinari, ben servito su uno schema da calcio di punizione, si trova a tu per tu con il portiere ma manca completamente l’impatto con il pallone. Tra le proteste per un presunto rigore non concesso e qualche errore di troppo in fase di costruzione, il Livorno fatica a chiudere la gara.

Finale con brivido

All’89’, il Trestina tenta un ultimo assalto con un cross pericoloso in area amaranto, ma Cardelli si esibisce in un intervento volante decisivo, salvando il risultato.

Tre punti e poco più

Nonostante una prestazione opaca, il Livorno ottiene l’obiettivo più importante: i tre punti. Tuttavia, se la squadra di mister Indiani vuole mantenere il passo in vetta, sarà necessario migliorare sul piano del gioco e della concretezza.

Con il Grosseto ancora a otto punti di distanza, la classifica sorride agli amaranto, ma il margine di errore resta sottile. Ora non resta che attendere il recupero del match tra Grosseto e Seravezza Pozzi per delineare con maggiore chiarezza il quadro degli inseguitori.

Trestina – Livorno 0-1

TRESTINA (4-2-3-1):

Fratti; Sensi, De Meio (75’ Niang), Borgo, Bucci; Marcucci, Lisi (47’ Ferri Marini); Nouri (79’ Giuliani), Granturchelli (46’ Serra), De Souza; Mencagli. All. Calori.

LIVORNO (3-4-2-1):

Cardelli; Fancelli, Brenna, Risaliti; Parente, Bonassi, Bellini (92’ Luci), Marinari; Regoli (79’ Hamlili), Russo (67’ Malva); Rossetti. All. Indiani.

ARBITRO: Gambirasio di Bergamo.

RETE: 2’ Rossetti.

NOTE: Ammoniti: Rossetti (30’).