7 Agosto 2025

Varata a Solvay la nuova moto d’acqua per soccorso dei vigili del fuoco

Rosignano Solvay (Rosignano Marittimo, Livorno), 7 agosto 2025 Varata a Solvay la nuova moto d’acqua per soccorso dei vigili del fuoco

Presso le strutture del Porto Turistico di Rosignano Solvay (LI) è stata varata la

nuova moto d’acqua dei Vigili del Fuoco di Livorno recentemente assegnata, su specifica richiesta del

Comando di Livorno.

Presenti alle operazioni di varo e successive prove tecniche in acqua il Comandante, Ing. Pietro Vincenzo

Raschillà, i responsabili del settore acquatico Ispettore Filippo Fulceri e dei sommozzatori Ispettore Andrea

Cheli, e l’istruttore del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco Raffaello Germelli.

Il nuovo natante, dotato di tutte le tecnologie di ultima generazione, presenta caratteristiche

particolarmente performanti in termini sia di velocità massima, pari a 55 nodi, che di sistemi di sicurezza tra

i quali la protezione del motore dall’ingresso di eventuali detriti.

La nuova moto d’acqua, che è corredata di barella rigida di soccorso per il trasporto di traumatizzati, verrà

utilizzata, una volta effettuata la fase formativa al personale abilitato alla conduzione, presso il presidio

acquatico di superficie delle Spiagge Bianche di Rosignano.

Il Comandante Raschillà ha voluto ringraziare il competente Ufficio della Direzione Centrale per

l’Emergenza del Dipartimento dei Vigili del Fuoco per aver fornito questo prezioso strumento come valore

aggiunto capace di supportare e migliorare in maniera più efficace la risposta al soccorso acquatico lungo le

coste, svolta in concorso alla Guardia Costiera, in corrispondenza di questo particolare periodo, al culmine

della stagione estive, mentre i vigili del fuoco di Livorno sono contemporaneamente impegnati sui due

presidi acquatici di superficie lungo le coste dei comuni di Rosignano e Cecina – Bibbona.

