Varata a Solvay la nuova moto d’acqua per soccorso dei vigili del fuoco
Rosignano Solvay (Rosignano Marittimo, Livorno), 7 agosto 2025 Varata a Solvay la nuova moto d’acqua per soccorso dei vigili del fuoco
Presso le strutture del Porto Turistico di Rosignano Solvay (LI) è stata varata la
nuova moto d’acqua dei Vigili del Fuoco di Livorno recentemente assegnata, su specifica richiesta del
Comando di Livorno.
Presenti alle operazioni di varo e successive prove tecniche in acqua il Comandante, Ing. Pietro Vincenzo
Raschillà, i responsabili del settore acquatico Ispettore Filippo Fulceri e dei sommozzatori Ispettore Andrea
Cheli, e l’istruttore del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco Raffaello Germelli.
Il nuovo natante, dotato di tutte le tecnologie di ultima generazione, presenta caratteristiche
particolarmente performanti in termini sia di velocità massima, pari a 55 nodi, che di sistemi di sicurezza tra
i quali la protezione del motore dall’ingresso di eventuali detriti.
La nuova moto d’acqua, che è corredata di barella rigida di soccorso per il trasporto di traumatizzati, verrà
utilizzata, una volta effettuata la fase formativa al personale abilitato alla conduzione, presso il presidio
acquatico di superficie delle Spiagge Bianche di Rosignano.
Il Comandante Raschillà ha voluto ringraziare il competente Ufficio della Direzione Centrale per
l’Emergenza del Dipartimento dei Vigili del Fuoco per aver fornito questo prezioso strumento come valore
aggiunto capace di supportare e migliorare in maniera più efficace la risposta al soccorso acquatico lungo le
coste, svolta in concorso alla Guardia Costiera, in corrispondenza di questo particolare periodo, al culmine
della stagione estive, mentre i vigili del fuoco di Livorno sono contemporaneamente impegnati sui due
presidi acquatici di superficie lungo le coste dei comuni di Rosignano e Cecina – Bibbona.