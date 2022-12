Home

Varco carraio Mura lorenesi, lavori in piazza Bartelloni, le modifiche al traffico

11 Dicembre 2022

Varco carraio Mura lorenesi, lavori in piazza Bartelloni, le modifiche al traffico

Lavori per mettere in sicurezza il varco carraio delle mura lorenesi in piazza Bartelloni: l’ordinanza di traffico

Livorno, 11 dicembre 2022 – Lunedì 12 e martedì 13 dicembre sono in programma dei lavori per la messa in sicurezza del varco carraio delle mura lorenesi in piazza Bartelloni.

Per consentire lo svolgimento dell’intervento è stata emessa una ordinanza di traffico che prevede:

Con efficacia dal giorno 12/12/2022 al giorno 13/12/2022 per piazza Bartelloni

1. L’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata per metri lineari 15,00 – area di

cantiere – in corrispondenza del varco carraio presente in corrispondenza delle Mura

Lorenesi (Porta San Marco) – è consentita la sosta dei mezzi operativi della ditta incaricata

dei lavori;

2. l’istituzione del divieto di transito pedonale nell’area delle operazioni. I pedoni dovranno

essere deviati su percorso alternativo l’impresa esecutrice dovrà delimitare e proteggere

adeguatamente un corridoio di transito pedonale in adiacenza l’area di cantiere;

per via della Bastia

tratto compreso tra il varco di cui al punto 1 e l’intersezione con via del Vascello/del Riposo/villa

Glori

3. L’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata nel tratto compreso tra i civici 44 e

65 e dal civico 31 all’intersezione con via del Vascello/del Riposo/villa Glori;

4. l’abrogazione del senso unico di marcia;

5. l’istituzione del doppio senso di circolazione regolato da senso unico alternato a vista;

6. il divieto di transito eccetto residenti, mezzi di soccorso, ai veicoli diretti alle rimesse

interne, ai veicoli al servizio delle persone disabili e per esigenze di comprovata necessità;

7. il limite di velocità di 30 km/h

