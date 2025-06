Home

16 Giugno 2025

Vari reati e maltrattamenti, espulso e rimpatriato pluripregiudicato tunisino, “Operazione complessa ma riuscita”

Livorno 16 giugno 2025

Espulso e rimpatriato pericoloso pluripregiudicato tunisino: “Operazione complessa, ma riuscita”

Dopo anni di reati e un recente arresto per maltrattamenti, un pericoloso cittadino tunisino è stato espulso e rimpatriato dalla Polizia di Stato di Livorno, che ha messo in campo un’operazione articolata e condotta con successo in collaborazione con le autorità giudiziarie e il Consolato tunisino.

L’uomo, presente in città dal 2011, era ben noto alle forze dell’ordine per una lunga serie di reati contro la persona, contro il patrimonio e contro la salute pubblica. Arrestato a febbraio dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico per maltrattamenti nei confronti della compagna, si trovava in custodia cautelare in carcere.

Dopo un lavoro istruttorio lungo e delicato, è intervenuta la sezione espulsioni dell’Ufficio Immigrazione, che ha coordinato l’intera procedura con precisione e determinazione. Nella giornata di sabato 14 giugno, il soggetto è stato prelevato direttamente dal carcere, accompagnato alla frontiera aerea di Roma Fiumicino e imbarcato su un volo diretto verso Tunisi, sancendo così l’effettivo allontanamento dal territorio nazionale.

Sull’operazione è intervenuto anche il prefetto di Livorno, Giancarlo Dionisi, che ha voluto esprimere un plauso all’intero apparato di sicurezza:

“Desidero esprimere il mio più sincero apprezzamento alla Polizia di Stato per l’eccellente lavoro svolto. Si è trattato di un’operazione complessa, che ha richiesto un lungo e paziente lavoro istruttorio; il coordinamento con l’autorità giudiziaria, il coinvolgimento del Consolato tunisino e l’impegno congiunto di diversi uffici dello Stato”.

Dionisi ha poi sottolineato il messaggio di fondo che emerge da questa vicenda:

“L’Italia è un Paese accogliente verso chi rispetta le regole, ma fermo e determinato contro chi delinque e mette in pericolo la sicurezza delle comunità. A nome dell’intera città di Livorno, ringrazio: il Questore Giusi Stellino e con lei tutte le donne e gli uomini della Polizia per la professionalit; la tenacia e il grande senso del dovere”.

L’episodio dimostra, ancora una volta, come l’azione delle istituzioni, se ben coordinata, possa ottenere risultati concreti in tema di sicurezza urbana e contrasto all’illegalità, soprattutto in quei casi in cui la permanenza sul territorio nazionale rappresenta un rischio per l’incolumità pubblica.

