Variante Aurelia chiusa al traffico per due giorni

24 Giugno 2025

Rosignano (Livorno) 24 giugno 2025 Variante Aurelia chiusa al traffico per due giorni

A seguito dell’ordinanza dell’Anas (n. 487/2025/FI) per il ripristino dell’asfalto su alcuni tratti della Variante Aurelia – Viadotto Arancio carreggiata sud, la Polizia Municipale del Comune di Rosignano Marittimo ha nuovamente disposto (dopo l’annullamento dell’intervento inizialmente previsto alcuni giorni fa) un’ordinanza relativa al percorso alternativo fra Chioma e Castiglioncello in considerazione del fatto che dalle ore 5 del 25 giugno 2025 fino alla mezzanotte del 26, le due corsie sud (tra il km 300+600 e il km 95+920), saranno interdette al traffico per permettere l’effettuazione dei lavori.

Il percorso alternativo disposto dalla Municipale di Rosignano, è segnalato da una apposita cartellonistica che “guida” l’utente per poter andare a riprendere il primo ingresso disponibile dopo il tratto – chiuso – di Chioma, ovvero l’ingresso della SS1 Variante Aurelia che si trova alle Spianate.

Quindi prima dell’ingresso di Chioma (chiuso) gli automobilisti, autisti, motociclisti dovranno proseguire il viaggio verso sud sul tracciato della Vecchia Aurelia fino a Castiglioncello. Da qui dovranno seguire questo itinerario: via Zug – via Generale Lorenzini – via delle Spianate fino a raggiungere l’ingresso (aperto) della SS1 Variante Aurelia.

La Polizia Municipale ha “quindi ritenuto di dover istituire il divieto di sosta 0-24 su ambo i lati di via Zug (nel tratto compreso fra l’intersezione con via Aurelia e via Bengasi) nel periodo di validità dell’ordinanza Anas, al fine di agevolare lo scorrimento dei veicoli di dimensioni più grandi delle sole autovetture e scongiurare la congestione del traffico nel centro abitato di Castiglioncello”.