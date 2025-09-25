Home

25 Settembre 2025

Variante Aurelia e SR206 interdette ai mezzi pesanti per altri sei mesi

Livorno 25 settembre 2025 Variante Aurelia e SR206 interdette ai mezzi pesanti per altri sei mesi

Viabilità – Interdizione mezzi pesanti su Variante Aurelia e SR 206 Emilia

Questa mattina, 25 settembre, si è tenuta in Prefettura una riunione sulla disciplina della circolazione dei mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate sulla SS1 Variante Aurelia (tratto Chioma–Maroccone) e sulla SR 206 Emilia, a seguito dei provvedimenti adottati dal 15 aprile e in scadenza il 15 ottobre.

Dalla riunione è emerso un orientamento, quasi unanime, favorevole alla proroga per altri sei mesi del divieto sulla Variante Aurelia, senza deroghe, mentre per la SR 206 è stata condivisa l’ipotesi di introdurre deroghe orarie.

È stato sottolineato che, durante il periodo di interdizione, l’incidentalità si è ridotta drasticamente, confermando l’efficacia del provvedimento. Al tempo stesso, sarà necessario contemperare sicurezza e esigenze economiche, anche con il coinvolgimento della Regione Toscana e del Ministero delle Infrastrutture.

Il Prefetto ha ribadito: «La sicurezza viene prima di tutto: non si transige, non si cercano scorciatoie. È l’obiettivo prioritario, da perseguire insieme a istituzioni, imprese e mondo commerciale».

