Variante Aurelia, Lavori Anas: chiuse uscite a Castiglioncello e Rosignano

20 Dicembre 2021

Livorno 20 dicembre 2021

In merito all’esecuzione degli interventi programmati per il miglioramento e il rafforzamento delle caratteristiche originali della pavimentazione stradale della Ss 1 via Aurelia, Anas informa che:

dalle 20.30 del 20 dicembre 2021 alle 00.30 del 21 dicembre 2021, la Ss1 nel tratto interessato dai lavori sarà chiusa al traffico.

Nello specifico, saranno previsti i seguenti provvedimenti:

Chiusura al traffico su Ss 1 via Aurelia dal km 290+900 al km 291+300, carreggiata Nord, direzione Livorno, su svincolo in entrata, svincolo ‘Rosignano Marittimo’, a partire dalle ore 20:30 del 20/12/2021 fino alle ore 00:30 del 21/12/2021.

La chiusura al traffico su Ss 1 via Aurelia dal km 293+243 al km 293+070, carreggiata Sud, direzione Grosseto; su svincolo in entrata, svincolo ‘Rosignano Solvay’, a partire dalle ore 20:30 del 20/12/2021 fino alle ore 00:30 del 21/12/2021.

Chiusura al traffico su Ss 1 via Aurelia dal km 290+900 al km 293+243, direzione Livorno e Grosseto; su tutte le corsie a partire dalle ore 20:30 del 20/12/2021 fino alle ore 00:30 del 21/12/2021.

Gli utenti percorrenti la Ss 1 via Aurelia da Grosseto per Livorno (direzione nord) possono uscire allo svincolo “ROSIGNANO MARITTIMO”, e seguire le indicazioni in loco per Castiglioncello, immettendosi sulla Ss 1 Aurelia allo svincolo “CASTIGLIONCELLO”, seguendo le indicazioni per Livorno.

Gli utenti percorrenti la Ss 1 via Aurelia da Livorno per Grosseto (direzione sud), possono uscire allo svincolo “ROSIGNANO SOLVAY”, e seguire le indicazioni in loco per Rosignano Marittimo, immettendosi sulla Ss 1 via Aurelia allo svincolo “ROSIGNANO MARITTIMO” seguendo le indicazioni per Grosseto.

