25 Settembre 2024

Livorno, 25 settembre 2024 – Variante Aurelia, svincolo per Montenero chiuso per lavori Anas

Partirà stanotte (ore una di giovedì 26 settembre) un intervento, disposto da ANAS, di ripristino e risanamento della sovrastruttura e della pavimentazione stradale lungo il tratto cittadino della Variante Aurelia in corrispondenza con lo svincolo Montenero (direzione sud della Variante, verso Grosseto-Roma).

Questo tratto sarà chiuso, il traffico sarà deviato sulla corsia opposta della Variante (corsia sud-nord) in doppio senso di circolazione e con limite di velocità di 40 km/h.

Il corrispondente svincolo di Montenero rimarrà chiuso sia in entrata (per chi esce dalla Variante provenendo da nord) sia in uscita (per chi deve andare verso sud) fino al termine dei lavori (la riapertura è prevista entro la mattina di martedì 1° ottobre, salvo imprevisti).

In alternativa, lo svincolo più vicino è quello di Livorno Sud.

Lo svincolo Montenero sul lato opposto (corsia sud-nord) rimarrà invece aperto per tutta la durata dei lavori, sarà quindi disponibile in uscita dalla Variante per chi proviene da sud e per accedere alla Variante per chi è diretto verso nord.

Nello specifico, il tratto della corsia direzione sud della Variante (corsia lato mare) che sarà chiuso al traffico prima e dopo lo svincolo di Montenero, e bypassato sulla corsia opposta, va dal km 312+680 al km 311+150.

Al termine di questi lavori, Anas ha in programma l’apertura di un cantiere analogo per il risanamento della carreggiata sul lato opposto (sud-nord), di cui sarà data successiva comunicazione.

