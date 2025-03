Home

Cronaca

Aree pubbliche

Variante, chiusura svincolo Livorno sud in direzione Grosseto per lavori Anas

Aree pubbliche

3 Marzo 2025

Variante, chiusura svincolo Livorno sud in direzione Grosseto per lavori Anas

Livorno, 3 marzo 2025 Variante chiusura svincolo Livorno sud in direzione Grosseto per lavori Anas

Nella mattinata di giovedì 6 marzo sarà eseguito un intervento, disposto da ANAS, di ripristino della pavimentazione stradale sulla rampa dello svincolo Livorno Sud della Variante Aurelia, nella corsia che immette in direzione sud (Grosseto).

L’intervento, di breve durata, dovrebbe iniziare, salvo imprevisti, intorno alle ore 9.30 e concludersi entro le ore 14.30.

In questo arco di tempo, i mezzi che si immetteranno nello svincolo Livorno Sud provenendo dalla città (sia dal cavalcavia di via del Levante sia dall’ingresso in Variante lato distributore Esso) potranno proseguire solo in direzione nord, visto che la corsia per Grosseto sarà chiusa.

Per prendere la Variante in direzione sud sarà possibile raggiungere, tramite la viabilità cittadina, lo svincolo “Montenero”, o in alternativa lo svincolo “Porta a Terra”, sempre tramite la viabilità cittadina oppure direttamente dallo svincolo di via del Levante, proseguendo sulla Variante in direzione nord fino all’uscita “Porta a Terra”, da dove si potrà immediatamente riprendere la Variante in direzione sud tramite la rotatoria dell’Ipercoop.

Non ci sarà nessuna interruzione, ovviamente, per i mezzi in uscita dalla Variante e diretti verso la città.