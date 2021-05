Home

Cronaca

Variante, “Tutti i giorni c’è chi ci passa in bici o monopattiino”

Cronaca

28 Maggio 2021

Variante, “Tutti i giorni c’è chi ci passa in bici o monopattiino”

Livorno 28 maggio 2021

Variante, “Tutti i giorni c’è chi ci passa in bici o monopattiino”

Un nostro lettore ci ha inviato una foto scattata questa mattina intorno alle 08.00 per segnalare una situazione di pericolo ormai quotidiana

Nella foto si vede una persona in bicicletta che pedala sulla variante aurelia in direzione Antignano poco prima dell’uscita Livorno Sud.

Il lettore racconta che non è la prima volta che vede qualcheduno che va sulla variante aurelia in bicicletta, non è un caso sporadico : “Tutti i giorni c’è sempre qualcheduno che ci transita tranquillamente con le macchine che lo sorpassano.

Ci sono anche i ciclisti con le bici da corsa e addirittura persone che la percorrono con il monopattino”.

Il lettore con spirito labronico continua; – “ormai sembra normale che in variante si vada in bici…. ma forse mi sono perso qualcosa…che forse anche qui abbiano messo su corsie ciclabili?..”

“Questa volta avevo la macchina fotografica a portata di mano e sono riuscito a documentare il fatto. Dal momento che è vietato andare in variante con questi mezzi e oltretutto è pericoloso sia per chi va in bici che per chi guida, forse sarebbe meglio controllare più spesso ”

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin