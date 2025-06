Home

Vecchie cantine ritrovate durante i lavori in via Buontalenti, il Comune avvisa la Sovrintendenza

8 Giugno 2025

Lavori in via Buontalenti, ritrovati resti di vecchie cantine di edifici demoliti negli anni ‘60

Il Comune lo ha comunicato alla Soprintendenza per un sopralluogo congiunto per condividere le modalità del proseguimento dei lavori

Durante I lavori di scavo per la realizzazione della nuova struttura mercatale in via Buontalenti, il parziale cedimento di una voltina in laterizio ha evidenziato la presenza di alcune vecchie cantine dei fabbricati residenziali prebellici che occupavano l’area e che vennero demoliti intorno alla metà degli anni ’60 per far posto ai palazzi attualmente esistenti.

L’Amministrazione Comunale ha immediatamente comunicato alla Soprintendenza quanto rilevato, rendendosi disponibile ad un sopralluogo congiunto per condividere le modalità del proseguimento dei lavori.