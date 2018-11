Home

Cronaca

“Vecchietti in forma”, l’Usl organizza 4 appuntamenti in palestra

Cronaca

2 novembre 2018

“Vecchietti in forma”, l’Usl organizza 4 appuntamenti in palestra

Attività Fisica Adattata, a Livorno quattro eventi organizzati dal circolo dipendenti

LIVORNO, 31 ottobre 2018 – Il circolo lavoratori dipendenti di Livorno della Azienda USL Toscana nord ovest in occasione della “settimana della salute” ha organizzato alcune iniziative in collaborazione con i professionisti dell’ospedale cittadino: quattro giornate dedicate all’Attività Fisica Adattata (Afa) ovvero la ginnastica per la terza età per non perdere mai la buona abitudine dello stare in salute con il movimento.

Questi gli appuntamenti: il 5 e il 7 novembre alle ore 11.15 tutti alla palestra Eos di Stagno (Via Marx, n.45), il 6 e 8 novembre alle ore 11 alla palestra Holimpo (via March n.20) a Livorno.

Per informazioni contattare il numero telefonico: 0586-953354.