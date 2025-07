Home

Sport

Basket

Vedovato e Hazners non fanno più parte del roster Pielle

Basket

3 Luglio 2025

Vedovato e Hazners non fanno più parte del roster Pielle

Livorno 3 luglio 2025 Vedovato e Hazners non fanno più parte del roster Pielle

Con poche righe la società di basket PIELLE LIVORNO comunica di aver esercitato l’opzione di uscita dal contratto con Jacopo Vedovato che, quindi, non farà parte del roster biancoblù per la stagione 2025/26. La società saluta anche Eduards Hazners, il cui contratto è scaduto il 30 giugno scorso e che non farà parte del roster biancoblù per la stagione

“A Jacopo, professionista esemplare e persona di indubbi valori, vanno i più sentiti ringraziamenti per la dedizione e l’impegno profusi in ogni momento in cui ha vestito la nostra maglia.

A Eduards, arrivato in un momento complesso della stagione, il ringraziamento per l’impegno dimostrato nei quattro mesi in cui ha indossato la nostra maglia

Allo stesso tempo, tutta la Pielle augura ai due cestisti le migliori fortune per il proprio futuro e un sentito in bocca al lupo per il proprio futuro professionale e non.”