Veglie Macabre, tre serate dedicate alla paura al castello Pasquini

Tre serate dedicate alla paura, tra racconti perturbanti, storie spettrali e vampiri leggendari. Queste saranno le “Veglie macabre”, l’iniziativa pensata da Fondazione Armunia che, dal 7 al 9 novembre 2024, farà riecheggiare nelle sale gotiche del Castello Pasquini a Castiglioncello (piazza della Vittoria 1) le voci di personaggi sinistri e pieni di fascino, incarnate da protagonisti di spicco della scena teatrale contemporanea.Ogni sera alle 20.30, quando il sole sarà calato, il pubblico avrà la possibilità di partecipare a una visita delle stanze al primo piano del castello – aperte e allestite per l’occasione con oggetti dello Station Gallery 612 Emporium – accompagnata da una degustazione di vini a cura di Le Terre di Salu. A seguire spazio ai racconti: Silvio Castiglioni, attore e ricercatore teatrale già direttore del Festival di Santarcangelo e militante nella compagnia Lombardi-Tiezzi interpreterà il signore della notte che ispirò “Dracula” di Bram Stoker in “Il Vampiro” (9/11). Giovanni Guerrieri dell’applaudita formazione I Sacchi di Sabbia, racconterà “La vera storia del dottor Franco Pietra”, misterioso scienziato italiano che si dice sia stato preso da Mary Shelley a modello per il suo Frankenstein (7/11). Angela Antonini, attrice attiva sia sul palcoscenico che su piccolo e grande schermo, che per una notte sarà una leggendaria vampira in “La doppia vita di Carmilla” (8/11). Non solo: da non perdere l’installazione sonora a cura del critico Rodolfo Sacchettini, che in “Pericolo. La radio della paura” esplorerà storie incredibili trasmesse via etere (7/11).In programma inoltre, giovedì 7 alle 18.00 sempre al Castello Pasquini, l’inaugurazione della mostra “Di.Segni”: dieci anni di grafiche d’artista realizzate per Armunia – dal celebre pittore Tullio Pericoli al fumettista del roster Bonelli Francesco Ripoli, dalla disegnatrice con oltre 200.000 follower su Instagram Enrica Mannari all’illustratore e attore Roberto Abbiati. L’esposizione, che sarà visitabile durante le tre serate delle Veglie dalle 19.00 alle 23.00, sarà arricchita dalle tavole finaliste di “Kafka in the castle”, bando per illustratori, disegnatori e fumettisti per il centenario dalla morte di Franz Kafka lanciato da Armunia in febbraio e assegnato in luglio – durante il festival Inequilibrio – al fumettista Michele Penco, docente alla Scuola Internazionale di Comics. Insieme all’opera di Penco saranno esposti in originale i lavori di tutti gli artisti partecipanti. “Di.Segni” rimarrà aperta fino al 17 novembre con i seguenti orari: 10, 16 e 17 novembre 15.00-19.00, dall’11 al 15 novembre 15.00-18.00 (ingresso gratuito).Fondazione Armunia è sostenuta da Ministero della Cultura, Regione Toscana e Comune di Rosignano Marittimo (info, orari e ticket: www.armunia.eu).INGRESSO UNICO VEGLIE MACABRE: 8 EUROINGRESSO MOSTRA: gratuito INFOwww.armunia.euarmunia@armunia.eu

Veglie Macabre, tre serate dedicate alla paura al castello Pasquini