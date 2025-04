Home

Veicoli in stato di abbandono in area industriale, sanzionate sei persone per un totale di 10mila euro

8 Aprile 2025

Veicoli in stato di abbandono in area industriale, sanzionate sei persone per un totale di 10mila euro

Collesalvetti (Livorno) 8 aprile 2025

Prosegue l’attività dell’Arma della provincia di Livorno nel monitoraggio della gestione dei rifiuti.

I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale (NIPAAF) labronica, nell’ambito dell’attività di controllo del territorio e degli illeciti ambientali, hanno sanzionato 6 persone di età compresa tra i 45 ed i 70 anni, tutte residenti in zona, per aver omesso di demolire correttamente alcuni veicoli a loro intestati, in qualità di proprietari o di legali rappresentanti della società intestataria.

I militari, nel corso di alcuni servizi di perlustrazione nel comune di Collesalvetti, hanno rinvenuto nell’area industriale sei veicoli in evidente stato di abbandono, senza alcun accorgimento circa il regolare smaltimento. La normativa di settore prevede, infatti, che i veicoli fuori uso debbano essere consegnati ad un apposito centro di demolizione oppure ad un concessionario che intenda accettarli.

Pertanto i carabinieri hanno proceduto a sanzionare amministrativamente i tre diversi proprietari dei veicoli, elevando contravvenzioni per complessivi 10.000 euro.