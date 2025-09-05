Veicolo abbandonato di una ditta cessata, 1600 euro di multa al legale rappresentante
Collesalvetti (Livorno) 5 settembre 2025 Veicolo abbandonato di una ditta cessata, 1600 euro di multa al legale rappresentante
Prosegue l’attività dell’Arma della provincia di Livorno nel monitoraggio della gestione dei rifiuti.
I Carabinieri del NIPAAF di Livorno, nell’ambito dell’attività di controllo del territorio e degli illeciti ambientali, hanno sanzionato il legale rappresentante di una società cooperativa per aver omesso di demolire correttamente un veicolo intestato alla predetta ditta.
I militari, nel corso di alcuni servizi di perlustrazione, hanno rinvenuto nell’area industriale di Collesalvetti un veicolo in evidente stato di abbandono tanto da non essere in condizioni idonee alla circolazione.
A seguito degli opportuni accertamenti hanno riscontrato che la ditta intestataria del veicolo, anche se non più attiva, non aveva preso alcun accorgimento circa il regolare smaltimento dell’auto.
La normativa di settore prevede, infatti, che i veicoli fuori uso debbano essere conferiti ad un apposito centro di demolizione oppure ad un concessionario che li accetti.
Pertanto i carabinieri hanno proceduto a sanzionare amministrativamente l’uomo per un importo di oltre 1.600 euro.