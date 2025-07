Home

Veicolo in fiamme, tratto di FiPiLi chiuso (Foto e video)

18 Luglio 2025

Livorno 18 luglio 2025 Veicolo in fiamme, tratto di FiPiLi chiuso

Ore 10.56: In FiPiLi tratto chiuso per veicolo in fiamme tra Livorno Aurelia e Bivio SGC FI-LI/A12 Genova-Livorno in direzione Firenze

