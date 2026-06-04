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Cronaca

Vela, apre la nuova Offshore Sailing Academy dello Yacht Club Livorno

Cronaca

4 Giugno 2026

Vela, apre la nuova Offshore Sailing Academy dello Yacht Club Livorno

Livorno 4 giugno 2026 Vela, apre la nuova Offshore Sailing Academy dello Yacht Club Livorno

La Scuola Vela d’Altura dello Yacht Club Livorno diretta da Andrea Aielli amplia il suo programma aprendo la Offshore Sailing Academy.

La OSA è un’accademia di specializzazione, coordinata dall’esperto navigatore Alessio Bernabò, rivolta a chi vuole approfondire la propria conoscenza nell’ambito della crociera/regata veloce applicata anche alle lunghe navigazioni.

Le lezioni di ogni classe della Offshore Sailing Academy si svilupperanno infatti nell’arco di due intensi fine settimana consecutivi, con l’arrivo dei partecipanti allo Yacht Club Livorno il venerdì sera. La prima serata sarà dedicata alla preparazione dell’imbarcazione, il Class 9.50 Pegasus (esemplare di Akilaria 950) e all’impostazione della rotta dei due giorni successivi che varierà di volta in volta dopo un’analisi condivisa della situazione meteorologica. L’equipaggio, composto da quattro persone, oltre lo skipper, mollerà gli ormeggi della banchina dello Yacht Club Livorno il sabato mattina per farvi ritorno la domenica pomeriggio.

I partecipanti dormiranno sempre a bordo di Pegasus e si occuperanno del carburante e della cambusa, rendendo completa l’esperienza che li vedrà coinvolti anche su importanti decisioni come il percorso da affrontare e il carattere della navigazione d’altura. Lo splendido tratto di mare davanti Livorno offre infatti una molteplicità di varianti, sia in termini di rotta sia di miglia da percorre, da rendere unica e diversa ogni singola seduta della Offshore Sailing Academy.

Partecipare alla Offshore Sailing Academy oltre che interessante, istruttivo e divertente, è anche un’occasione unica per condividere a un costo molto contenuto il piacere di navigare d’estate a vela in uno dei tratti più affascinanti e scenografici del Tirreno al fianco di velisti competenti.

La quota di partecipazione a una classe della Offshore Sailing Academy, che comprende due fine settimana consecutivi, ognuno dal venerdì sera alla domenica pomeriggio, è di 350 euro nei mesi di giugno e settembre e di 380 euro nei mesi di luglio e agosto.

Il programma della OSA, inoltre, offre ai suoi frequentanti la possibilità di apprendere le tecniche di regata più avanzate a bordo del Farr 52 Lucifero (protagonista delle ultime stagioni di regata d’altura, nelle quali ha conquistato la vittoria della 151 Miglia e la Line Honour alla Regata della Accademia Navale – RAN 630) partecipando al costo di 100 euro alle sedute di allenamento insieme all’equipaggio dei due armatori e co-skipper Nanni Lombardi e Giordano Cardini.

Il calendario dei fine settimana disponibili con Pegasus e delle giornate di allenamento con Lucifero è pubblicato sul sito internet www.ycl.it Per ulteriori informazioni e iscrizioni, contattare lo YCL:

mail: scuolavela@ycl.it