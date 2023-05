Home

Vela, domani in Capraia la Minigiraglia 2023

4 Maggio 2023

Da venerdì a domenica 50 equipaggi gareggeranno per il Trofeo Paolo Manca

Capraia Isola (Livorno), 04 maggio 2023 – Tra le veleggiate del Tirreno la Minigiraglia è un evento imperdibile ed avvincente cui partecipano da sempre equipaggi affezionati e a cui, ogni anno, si aggiungono nuovi regatanti desiderosi di non mancare all’evento che apre la bella stagione in mare.

Organizzata dalla Delegazione di Capraia Isola della Lega Navale Italiana, la veleggiata si terrà nei giorni 5- 6- 7 maggio 2022 nella splendida cornice del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano.

50 equipaggi si sfideranno lungo un percorso di crociera di circa 45 miglia che parte dalle acque antistanti il Porto di Capraia, prosegue sino alla circumnavigazione dell’isola della Giraglia (Corsica), per poi ritornare a Capraia.

La competizione velica aperta a tutti è indirizzata soprattutto agli equipaggi che amano l’emozione del mare, il vento e le onde, partecipando con passione ad un confronto sportivo in una cornice unica ed emozionante.

“Capraia aspetta tutti i suoi equipaggi – dice Sergio Canigiani, Presidente della Delegazione LNI di Capraia Isola – una squadra di amici e appassionati sta lavorando da tempo perchè la Minigiraglia sia per tutti il consueto meraviglioso weekend di sport e divertimento.

Stiamo organizzando al meglio anche la permanenza degli equipaggi sula nostra ’Isola”, grazie alla collaborazione degli Enti e gli operatori locali con cui da sempre lavoriamo in sinergia.

Dopo la veleggiata, che si terrà sabato 6 maggio, i regatanti potranno anche visitare i meravigliosi Giardini di Capraia aperti per l’occasione e, a seguire, l’inaugurazione del percorso Botanico, prevista proprio per domenica 7,

La veleggiata dallo scorso anno è dedicata al suo ideatore e primo Presidente della Delegazione -Paolo Manca- e si rivolge ad imbarcazioni, con lunghezza fuori tutto (LOA) non inferiore a 8 metri e abilitati entro le 12 miglia, divise in 6 classi.

La navigazione durante la regata si effettuerà rispettando le “Norme per prevenire gli abbordi in mare” (NIPAM) e sarà premiato, come ogni anno, il primo arrivato in tempo reale di ogni classe.

L’’uso di vele di prua non inferite (spinnaker, gennaker, MPS o similari) e vele ad alta tecnologia (ad eccezione delle vele realizzate in dacron e mylard tutte le altre sono considerate ad alta tecnologia) è consentito ma, per determinare il vincitore della veleggiata, i tempi saranno compensati tenendo conto della classe di appartenenza.

Grandi e piccole imbarcazioni gareggeranno cosi alla pari e solo tecnica, passione e grande strategia determineranno il vincitore della veleggiata.

Il Trofeo Paolo Manca verrà infatti assegnato all’imbarcazione detentrice del miglior tempo in base alla classifica OVERALL in tempo compensato applicando il sistema della Classe Libera adottato dal CCVT (Comitato Circoli Velici Toscani).

La Delegazione LNI di Capraia Isola accoglierà al meglio tutti i partecipanti e come ogni anno renderà la veleggiata un momento speciale ed indimenticabile