4 Settembre 2024

Marciana Marina (isola d’Elba, Livorno), 4 settembre 2024 – Vela Elba, parte il Campionato Italiano classe Dinghy 12

Tutto pronto al Circolo della Vela Marciana Marina in vista della più importante manifestazione sportiva della stagione velica 2024, l’89o Campionato Italiano classe Dinghy 12′.

A partire da oggi, 4 settembre e fino a sabato 7 settembre 2024 una flotta di oltre settanta partecipanti – ricordiamo che il Dinghy 12′ è condotto dal solo timoniere – sarà in mare sul campo di regata della cittadina elbana per dare vita all’appuntamento che mette in palio il titolo tricolore.

La giornata di apertura, mercoledi 4 settembre, sarà dedicata al perfezionamento delle iscrizioni e ai controlli di stazza: nel tardo pomeriggio il CVMM offrirà ai concorrenti un aperitivo di benvenuto negli spazi esterni antistante la sede.

Giovedì 5, a partire dalle ore 13.30, e poi nei due giorni seguenti, si entrerà nel vivo della competizione con l’inizio delle prove in mare: il programma prevede lo svolgimento di un massimo di sette prove, con un minimo di quattro regate valide ai fini della classifica finale.

Sulla linea di partenza ci saranno sicuramente il campioni italiani, entrambi liguri, in carica, Vittorio d’Albertas vincitore del titolo assoluto nel 2023 e il campione della categoria Dinghy Classico (imbarcazione in legno) Fabio Mangione.

Non mancherà nemmeno un momento di socialità con la cena, venerdì 6 settembre, organizzata nella Piazza Bonanno, sul lungomare di Marciana Marina.

La manifestazione si svolge con il patrocinio del Comune di Marciana Marina e la Collaborazione della locale Pro Loco Marciana MArina. Supportano l’evento Acqua dell’Elba, Aithàle/Terme di San Giovanni (questi ultimi metteranno in palio alcuni premi), Fonte Napoleone che fornirà oltre 1500 bottiglie di acqua minerale, Moby da sempre al fianco del CVMM per quanto riguarda il trasporto verso l’isola.

