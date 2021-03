Vela, Il Circolo Nautico Livorno ospita la tappa riservata alla II, III e IV Zona Fiv

Home

25 Marzo 2021

Selezione Interzonale Optimist: Il Circolo Nautico Livorno ospita la tappa riservata alla II, III e IV Zona Fiv.

Per il sodalizio labronico presieduto da Beppe Guarneri è la prima manifestazione organizzata dall’insediamento del nuovo Direttivo.

Spettacolo assicurato nello specchio acqueo antistante l’Accademia Navale sino a domenica.

Livorno 25 marzo 2021

E’ il Circolo Nautico Livorno ad ospitare da oggi a domenica la Selezione Interzonale Optimist per i giovani timonieri della II (Toscana, Umbria e provincia di La Spezia), III (Sardegna) e IV Zona Fiv (Lazio) nati dal 2006 al 2010.

Lo specchio acqueo antistante l’Accademia Navale farà, infatti, da splendido scenario alla manifestazione molto attesa alla quale sono iscritti 130 timonieri.

“La regata arriva in Seconda Zona in uno dei momenti più complessi del calendario nazionale FIV- ha commentato il Presidente regionale Toscana Umbria della Federazione Italiana Vela, Andrea Leonardi -in questo inizio anno avremmo tutti atteso il ritorno alla normalità, anche sportiva, ma è chiaro che tocca a tutti adesso appellarsi nuovamente a quel senso di responsabilità che ha distinto gli atleti e gli affiliati già nei mesi passati.

Il compito di ogni dirigente sportivo adesso è dare l’esempio ai nostri piccoli atleti ma sono sicuro che lo sport e la vela in particolare sapranno vincere di nuovo su ogni avversità.”

Tanto l’entusiasmo e la voglia di ospitare i piccoli grandi protagonisti da parte del neo eletto Presidente del Circolo Nautico labronico, Beppe, Guarneri

“Abbiamo accettato con grande piacere la proposta del Presidente della nostra Zona Fiv, Andrea Leonardi, di organizzare questa importante Selezione, anche se i tempi erano davvero stretti (inizialmente era stata affidata al CN Marina di Carrara che solo recentemente ha rinunciato, ndr) e, le cose da fare sono tantissime, soprattutto in un periodo come quello che stiamo attraversando.

Tutte le attività, in acqua e a terra, si svolgeranno secondo le disposizioni in materia di contrasto e contenimento di diffusione del COVID 19 emanate dalla FIV, nella più totale sicurezza, ma questa Selezione saprà ugualmente offrire uno spettacolo davvero coinvolgente.

Questa è la prima manifestazione organizzata dal nuovo Consiglio Direttivo eletto lo scorso 22 gennaio ma ufficialmente in carica solamente da ieri e sono davvero felice di iniziare il nostro percorso con un evento dedicato ai regatanti che rappresentano il futuro della Vela Italiana. I velisti di questa Classe hanno grinta, entusiasmo, determinazione, voglia di regatare e dimostrano un grande impegno con ogni condizione meteo: vederli regatare è per tutti una vera carica di ottimismo e un bel segnale soprattutto in questo periodo.

Purtroppo le manifestazioni collaterali e la premiazione saranno fortemente condizionate dalle restrizioni sanitarie ma speriamo ugualmente di far apprezzare la nostra ospitalità a tutti partecipanti.

Il nostro Direttivo è formato da un bel gruppo di persone motivate, entusiaste, con tanta voglia di fare. Fra loro sono stati eletti regatanti titolati come Francesco e Giovanni Marrai, Gianni e Fabio Galli, e poi Fabio Lotti un vero tuttofare sempre disponibile, Stefano Rosini che continua la tradizione del padre, già nel Consiglio e oggi in pensione, il tesoriere Lorenzo Vivaldi e il responsabile dell’Altura Leonardo Barcali. Abbiamo tutti voglia di accrescere il lustro del nostro Circolo che dal dopo guerra ad oggi, all’interno del Porticciolo Nazario Sauro, ha rivolto grande attenzione allo sviluppo e al sostegno dell’attività sportiva organizzando le prime scuole di vela e consentendo a numerosi atleti di ottenere importanti affermazioni in campo Nazionale ed Internazionale.”

Il Programma della Selezione labronica prevede nel pomeriggio di oggi il perfezionamento delle iscrizioni e la timbratura delle vele che proseguirà anche domani, venerdì, quando si svolgeranno (ore 10.30) anche lo Skipper meeting e l’eventuale consegna dei nastri. Il segnale di avviso della prima prova verrà, invece, dato alle ore 12.30.

Le regate (ne sono previste nove e non ne potranno essere corse più di tre al giorno con uno scarto al compimento della quarta prova) proseguiranno sino a domenica. Al termine, la premiazione dei primi cinque classificati.

Il Comitato di Regata sarà presieduto da Roberto Lachi coadiuvato da Massimo Scarpa, Alessandra Virdis, Loretto Giusti e Giovanna Benucci mentre il Comitato delle Proteste impegnerà il presidente Giorgio Bolla con Luca Supplizi, Giuseppe Scognamillo e Matteo Chimenti.

Dalla Interzonale di questo fine settimana a Livorno passeranno alle Selezioni Nazionali 28 timonieri. La selezione Nazionale è articolata in due tappe: la prima a giugno e la seconda a luglio.

Il Campionato Italiano Optimist 2021 si svolgerà a Cagliari dal 2 al 5 settembre, il Mondiale, invece, sarà a Riva del Garda dal 30 giugno al 10 luglio e l’Europeo a El Puerto de Santa Maria- Cadiz (Spagna) dal 20 al 27 giugno

