Home

Cronaca

Vela: regata dell’Accademia Navale (RAN630), i bandi di gara

Cronaca

14 Febbraio 2023

Vela: regata dell’Accademia Navale (RAN630), i bandi di gara

Livorno 14 febbraio 2023

La Regata dell’Accademia Navale, meglio conosciuta come RAN630, è un evento nautico che non dovrebbe essere mancato da coloro che amano le regate offshore e le sfide veliche e marinare ai massimi livelli. Questa regata è organizzata dallo Yacht Club Livorno in collaborazione con la Sezione Velica Riccardo Gorla dell’Accademia Navale e si svolge ogni sei anni.

La RAN630 partirà il 23 aprile e si svolgerà durante la Settimana Internazionale dell’Accademia Navale. Questa regata è una delle più interessanti del Mediterraneo, con un percorso che va da Livorno a Capri e ritorno, passando per Porto Cervo. Il periodo in cui si svolge, la piena primavera, può offrire situazioni meteo impegnative e molto interessanti dal punto di vista strategico, rendendo la sfida ancora più affascinante.

Il percorso offre molte possibilità di scelta; sia per quanto riguarda le opzioni di navigazione sia per la bellezza dei passaggi attraverso Capri e le isole toscane. La RAN630 sarà anche valida come Campionato Mediterraneo Offshore femminile; si correrà sui Figaro 3 forniti dal Nastro Rosa Tour, rendendola un’occasione imperdibile per veliste europee e internazionali su una rotta altamente tecnica.

In generale, le regate offshore, soprattutto quelle sulle 600 miglia, sono parte integrante della storia dello yachting e la Regata dell’Accademia Navale è un’occasione unica per prendervi parte e vivere un’esperienza indimenticabile. Questo evento è destinato a diventare sempre più popolare tra gli armatori che amano le regate offshore, quindi non perdete l’occasione di partecipare e godere di tutto ciò che questa regata ha da offrire.

Scarica qui sotto il Bando di Regata (italian and english):

BANDO RAN630 2023_Final release

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin