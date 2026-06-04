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Vele storiche, al via il 6° Capraia Sail Rally

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4 Giugno 2026

Vele storiche, al via il 6° Capraia Sail Rally

Capraia isola (Livorno) 4 giugno 2026 Vele storiche, al via il 6° Capraia Sail Rally

Per il sesto anno consecutivo l’Isola di Capraia ospiterà una flotta di vele d’epoca, classiche e storiche in occasione del 6° Capraia Sail Rally. L’evento velico, organizzato dall’Associazione Vele Storiche Viareggio (www.velestoricheviareggio.org ), si terrà dall’11 al 14 giugno 2026. Giovedì 11 giugno si svolgerà il Sail Rally che consiste in una multipartenza in autonomia delle barche dai vari porti del Tirreno con l’unico obbligo di dare lo start all’App Garmin Navionics Boating che registrerà coordinate, percorso, miglia e il tempo impiegato una volta che saranno terminate con lo stop le due ore di navigazione a vela previste dall’organizzazione. Arrivati in Capraia i dati verranno elaborati per stabilire la migliore performance. Il vincitore si aggiudicherà il Challenge Nobile Ordine Marittimo Cavalieri di Capraia, trofeo ideato e promosso fin dalla prima edizione dall’imprenditore ligure Edmondo Colliva, proprietario del marchio Italnolo nonché uno dei 10 Cavalieri di Capraia che abitano l’antica dogana dell’isola di Capraia, loro sede dagli anni Sessanta. In passato hanno fatto parte del Nobile Ordine personaggi come Leopoldo Pirelli e il giornalista-scrittore Piero Ottone, al quale è intitolato in Capraia il biennale Premio Letterario Internazionale del Mare. Seguiranno due giornate dedicate alle regate costiere, con la cerimonia di premiazione e la cena equipaggi di sabato 13 giugno. Tra le barche già iscritte il cutter Ilda del 1946, il Sangermani Tulli del 1960, lo Sciarrelli armato a goletta Albelimar III del 1977, Penelope del 1965 e Artica II del 1956 della Marina Militare, l’Arpége Daphne del 1974, il Camper & Nicholsons Patience del 1931, Half Moon del 1982, Oenone e Gazell, entrambe del 1935.

Il Capraia Sail Rally è organizzato dall’Associazione Vele Storiche Viareggio con il patrocinio della Regione Toscana, Comune di Capraia Isola, Nobile Ordine Marittimo Cavalieri di Capraia, FIV Federazione Italiana Vela, AIVE Associazione Italiana Vele d’Epoca, CIM Comitato Internazionale del Mediterraneo e la Guardia Costiera. Sponsor e partner della manifestazione sono Italnolo, Osculati, Navigo, Equipment de Vie, Tera Energy, Navionics, Veleria Millenium, Cantiere Navale Francesco Del Carlo, Cecchi, 4F Group, Marina di Capraia Isola, La Piana, Arura Azienda Agricola, Il Saracello, Birrificio Ortigrandi, Azienda Agricola San Rocco. “Desidero innanzitutto ringraziare Maria Ida Bessi, neo rieletta sindaca di Capraia, per la splendida opportunità che ancora una volta concede alla nostra associazione”, commenta Gianni Fernandes, presidente Vele Storiche Viareggio. “Con questa sesta edizione, grazie anche al Marina di Capraia che assicurerà gli ormeggi sulla banchina principale del porto, il Capraia Sail Rally si riconferma essere l’unico e imperdibile appuntamento in un’isola dell’Arcipelago Toscano per le vele d’epoca, dove la navigazione d’altura si coniuga con le regate costiere.” I turisti che sbarcheranno in Capraia potranno conoscere da vicino le barche riunite in quello che è diventato negli anni il Museo Galleggiante Vele Storiche. In un’ideale prosecuzione del Rally, nella giornata di domenica 14 giugno una parte della flotta si dirigerà verso l’isola d’Elba con una veleggiata non competitiva fino a Portoferraio. Per valorizzare lo spirito ludico-cavalleresco della manifestazione, da quest’anno debutta il premio “Challenge del Cavaliere Nero“. Il riconoscimento, destinato all’imbarcazione ultima classificata in occasione del Sail Rally, celebra lo spirito di partecipazione e offre un momento di gloria anche agli equipaggi meno competitivi. Giovedì 11 giugno 2026 Navigazione verso l’Isola di Capraia con la formula della “multipartenza” con tracking tramite l’App Boating di Garmin.

Dalle 17.30 ormeggio al Marina di Capraia e costituzione del Museo Galleggiante Vele Storiche Viareggio.

Ore 19 (Marina di Capraia): cocktail di benvenuto Venerdì 12 giugno 2026 Ore 10 (Casa dei Cavalieri): briefing equipaggi.

Dalle ore 13 alle 17 svolgimento regata su percorso costiero.

Ore 19 (Casa dei Cavalieri): premiazione Trofeo Challenge Ordine Marittimo Cavalieri di Capraia con aperitivo. Sabato 13 giugno 2026 Ore 10 (Casa dei Cavalieri): briefing equipaggi.

Dalle ore 13 alle 17 svolgimento regata su percorso costiero.

Ore 19: cerimonia di premiazione 6° Capraia Sail Rally

Ore 19.30: cena a buffet con musica dal vivo presso la Spiaggia del Frate di Capraia Domenica 14 giugno 2026 Ripartenza della flotta con destinazione Portoferraio all’Isola d’Elba e/o ritorno verso il proprio porto. SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E ISCRIZIONI

Associazione Vele Storiche Viareggio – www.velestoricheviareggio.org