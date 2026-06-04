Vele storiche, al via il 6° Capraia Sail Rally
Capraia isola (Livorno) 4 giugno 2026 Vele storiche, al via il 6° Capraia Sail Rally
Per il sesto anno consecutivo l’Isola di Capraia ospiterà una flotta di vele d’epoca, classiche e storiche in occasione del 6° Capraia Sail Rally. L’evento velico, organizzato dall’Associazione Vele Storiche Viareggio (www.velestoricheviareggio.org
Il Capraia Sail Rally è organizzato dall’Associazione Vele Storiche Viareggio con il patrocinio della Regione Toscana, Comune di Capraia Isola, Nobile Ordine Marittimo Cavalieri di Capraia, FIV Federazione Italiana Vela, AIVE Associazione Italiana Vele d’Epoca, CIM Comitato Internazionale del Mediterraneo e la Guardia Costiera. Sponsor e partner della manifestazione sono Italnolo, Osculati, Navigo, Equipment de Vie, Tera Energy, Navionics, Veleria Millenium, Cantiere Navale Francesco Del Carlo, Cecchi, 4F Group, Marina di Capraia Isola, La Piana, Arura Azienda Agricola, Il Saracello, Birrificio Ortigrandi, Azienda Agricola San Rocco.
“Desidero innanzitutto ringraziare Maria Ida Bessi, neo rieletta sindaca di Capraia, per la splendida opportunità che ancora una volta concede alla nostra associazione”, commenta Gianni Fernandes, presidente Vele Storiche Viareggio. “Con questa sesta edizione, grazie anche al Marina di Capraia che assicurerà gli ormeggi sulla banchina principale del porto, il Capraia Sail Rally si riconferma essere l’unico e imperdibile appuntamento in un’isola dell’Arcipelago Toscano per le vele d’epoca, dove la navigazione d’altura si coniuga con le regate costiere.” I turisti che sbarcheranno in Capraia potranno conoscere da vicino le barche riunite in quello che è diventato negli anni il Museo Galleggiante Vele Storiche. In un’ideale prosecuzione del Rally, nella giornata di domenica 14 giugno una parte della flotta si dirigerà verso l’isola d’Elba con una veleggiata non competitiva fino a Portoferraio.
Per valorizzare lo spirito ludico-cavalleresco della manifestazione, da quest’anno debutta il premio “Challenge del Cavaliere Nero“. Il riconoscimento, destinato all’imbarcazione ultima classificata in occasione del Sail Rally, celebra lo spirito di partecipazione e offre un momento di gloria anche agli equipaggi meno competitivi.
Giovedì 11 giugno 2026
- Navigazione verso l’Isola di Capraia con la formula della “multipartenza” con tracking tramite l’App Boating di Garmin.
- Dalle 17.30 ormeggio al Marina di Capraia e costituzione del Museo Galleggiante Vele Storiche Viareggio.
- Ore 19 (Marina di Capraia): cocktail di benvenuto
Venerdì 12 giugno 2026
- Ore 10 (Casa dei Cavalieri): briefing equipaggi.
- Dalle ore 13 alle 17 svolgimento regata su percorso costiero.
- Ore 19 (Casa dei Cavalieri): premiazione Trofeo Challenge Ordine Marittimo Cavalieri di Capraia con aperitivo.
Sabato 13 giugno 2026
- Ore 10 (Casa dei Cavalieri): briefing equipaggi.
- Dalle ore 13 alle 17 svolgimento regata su percorso costiero.
- Ore 19: cerimonia di premiazione 6° Capraia Sail Rally
- Ore 19.30: cena a buffet con musica dal vivo presso la Spiaggia del Frate di Capraia
Domenica 14 giugno 2026
- Ripartenza della flotta con destinazione Portoferraio all’Isola d’Elba e/o ritorno verso il proprio porto.
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E ISCRIZIONI
Associazione Vele Storiche Viareggio – www.velestoricheviareggio.org