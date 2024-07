Home

29 Luglio 2024

Livorno 29 luglio 2024 – Velocità e adrenalina, 90 minuti di pura emozione: a Livorno arriva il Motor Show. Novità i Transformer in azione

Uno spettacolo straordinario di velocità e adrenalina!

Preparatevi a vivere 90 minuti di pura emozione con piloti esperti e talentuosi, provenienti dalle più diverse discipline su 2 o 4 ruote, che vi stupiranno con performance incredibili, straordinarie ed estreme.

Ammirate la potenza dei giganteschi Monster Truck, veri e propri big foot americani con motori da 1000 cavalli e 6 cilindri a benzina, capaci di schiacciare un tappeto di auto sotto le loro enormi ruote.

Restate senza fiato di fronte alle acrobazie mozzafiato su camion e alle esibizioni di automobilismo acrobatico.

I piloti eseguiranno manovre in sincrono, con vetture che sfrecceranno a pochi centimetri una dall’altra, regalando momenti di pura tensione e adrenalina.

Non perdetevi le simulazioni spettacolari ispirate ai più grandi film d’azione, con inseguimenti, esplosioni e auto incendiate che vi faranno sentire protagonisti di un vero e proprio set cinematografico.

E quest’anno, una novità assoluta; ammirate i Transformer in azione! Una vera macchina che si trasformerà in un robot in soli 5 secondi, lasciando tutti a bocca aperta.

Un’esperienza unica, un mix perfetto di velocità, abilità e spettacolarità, che vi terrà incollati ai vostri posti dall’inizio alla fine. Non mancate a questo evento eccezionale.

Sarà possibile ammirare gli spettacoli dal 9 al 18 agosto presso il parcheggio del Modigliani Forum (Porta a Terra) Livorno