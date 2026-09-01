Home

Provincia

Velodromo ‘E. Solvay’ di San Carlo: mercoledì 2 settembre l’inaugurazione, poi le prime gare

Provincia

1 Settembre 2026

Velodromo ‘E. Solvay’ di San Carlo: mercoledì 2 settembre l’inaugurazione, poi le prime gare

San Vincenzo, 1 settembre 2026

Prima il taglio del nastro per celebrare la restituzione alla comunità di una struttura totalmente rinnovata, poi spazio ai primi appuntamenti sportivi. Mercoledì 2 settembre alle ore 10 si terrà infatti l’inaugurazione del Velodromo ‘E. Solvay’ di San Carlo, pienamente riqualificato dal Comune di San Vincenzo nell’ambito del programma di valorizzazione degli impianti del territorio. Un percorso avviato a seguito dell’accordo sottoscritto con Solvay, nell’ambito del quale sono state restituite al patrimonio pubblico diverse aree private. Tra queste, appunto, il Velodromo, una delle più strategiche nell’ottica di sviluppo della frazione di San Carlo.

In occasione dell’inaugurazione nella stessa giornata di mercoledì 2 settembre si terranno a partire dalle 10.30 due manifestazioni ciclistiche di rilievo nazionale che richiameranno atleti, tecnici e appassionati da tutta Italia. Prima il Campionato Italiano Derny Open 2026 una delle competizioni più spettacolari del panorama su pista, che vedrà impegnati i migliori specialisti della disciplina, poi la finale del Trofeo delle Regioni 2026, che dopo le fasi di qualificazione vedrà le rappresentative regionali di Lombardia, Veneto, Emilia‑Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia, Lazio, Campania, Umbria e Basilicata pronte a contendersi il titolo nazionale insieme alla Toscana.

In occasione della cerimonia di inaugurazione oltre al sindaco Paolo Riccucci e all’assessore Nicola Bertini interverranno Simone Cardullo (Coni Toscana), Saverio Metti (FederCiclismo nazionale) e Luca Menichetti (FederCiclismo Toscana).