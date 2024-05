Home

Cronaca

12 Maggio 2024

Livorno 12 maggio 2024 – “Velostazione” in piazza Dante, ci saranno anche mezzi per disabili

In arrivo una “velostazione” in piazza Dante. Si tratta di un progetto realizzato dal Comune insieme a cooperative del terzo settore, per fare uno snodo (hub) per diffusione della mobilità sostenibile. All’interno – spiega l’assessore Cepparello – si vorrebbe garantire la presenza di biciclette in grado di consentire il trasporto di persone con disabilità motoria molto grave (simili a risciò ma a pedalata assistita). Si tratta di biciclette che hanno davanti una seduta con presidi di sicurezza. Si prevede anche di mettere a disposizione dei tandem, adatti a chi soffre di autismo. I mezzi più costosi possono arrivare ai 6mila euro