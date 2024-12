Vende droga in via Terrazzini, dovrà rimanere a casa dalle 20 alle 07

Home

14 Dicembre 2024

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Livorno, nell’ambito di un’attività di polizia giudiziaria tesa a perseguire anche i reati in materia di stupefacenti, hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 30 anni di origini Nord Africane per spaccio di stupefacenti.

I carabinieri hanno concentrato il monitoraggio sulle aree più sensibili, in particolare quelle di piazza Garibaldi, piazza della Repubblica, piazza Mazzini e relative zone attigue, ove la dubbia attività di alcuni soggetti, spesso di origini straniere, consistente in frequenti e furtivi incontri con persone apparentemente di passaggio, ha destato i sospetti dei militari che in tale ambito hanno concentrato mirati approfondimenti.

Il servizio di polizia giudiziaria, condotto anche mediante osservazioni pedinamenti e controlli, ha portato all’attenzione dei carabinieri un uomo di 30 anni intento a cedere una modica quantità di sostanza stupefacente del tipo hashish ad un giovane di passaggio.

I militari dopo averlo intercettato in qualità di “cedente sospetto”, hanno proceduto a bloccarlo mentre cercava di allontanarsi in via Terrazzini subito dopo la “cessione” e lo hanno immediatamente perquisito, trovandogli addosso 16 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish e 5 dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso complessivo di 2 grammi. Inoltre aveva addosso anche la somma contante ammontante a euro 150 suddivise in banconote di piccolo taglio, ricondotte dalla ricostruzione complessiva eseguita dai carabinieri sulla dinamica di spaccio al provento di una attività di spaccio di stupefacenti da parte del fermato.

Tutto quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro; l’uomo è stato tratto in arresto in flagranza di reato per spaccio di stupefacenti e su disposizione dell’AG labronica competente è stato ristretto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima, mentre per l’assuntore che aveva appena acquistato la sostanza è scattata la segnalazione all’ufficio competente della locale Prefettura quale assuntore per fini non terapeutici.

L’arresto, al termine dell’odierna udienza, è stato convalidato dal Tribunale di Livorno che ha disposto a suo carico la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza con l’ulteriore prescrizione della permanenza in casa dalle 20 alle 7.