11 Giugno 2023

Vende il pellet ad una donna ma è una truffa, denunciato

Cecina (Livorno) 11 giugno 2023

Tra i fenomeni attenzionati e contrastati dall’Arma dei Carabinieri ci sono le truffe on-line, sia attraverso costanti incontri informativi svolti in tutta la provincia che attraverso indagini per smascherarne e denunciarne gli autori.

In tale contesto, i Carabinieri della Stazione di Cecina, dopo alcuni accertamenti ed indagini, hanno identificato il presunto autore di un raggiro ai danni di una 37enne di Cecina che aveva messo in vendita sul web due bancali di pellet ad un prezzo particolarmente scontato.

La vittima, tratta in inganno dall’aspetto del sito che appariva ben strutturato ed impaginato nonché corredato da dettagliate immagini, lasciando intendere che l’impresa fosse solida ed affidabile nonostante in rete vi fossero recensioni negative, è caduta nel tranello e, con la speranza di concludere un ottimo affare, ha effettuato un ordine pagando con bonifico bancario la somma di 357 euro. Insospettita dal ritardo della comunicazione dell’avvenuta spedizione dei bancali, ha provato a rivolgersi all’utenza indicata sul sito indicata riscontrando che risultava sempre spenta o non raggiungibile.

Maturata la convinzione di essere stata raggirata, si rivolgeva ai Carabinieri che, nel volgere di poco tempo, sono riusciti a identificare il presunto autore della truffa ed a denunciarlo in stato di libertà.

