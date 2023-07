Home

13 Luglio 2023

Vende prodotti artigianali ad una donna ma è una truffa, denunciato

Castagneto Carducci (Livorno) 13 luglio 2023 – Vende prodotti artigianali ad una donna ma è una truffa, denunciato

I Carabinieri della Stazione di Castagneto Carducci, dopo alcuni accertamenti ed indagini, hanno identificato il presunto autore di un raggiro ai danni di una 50enne consumatosi in rete, su un noto “social network”.

La vittima, tratta in inganno dall’aspetto affidabile di un profilo di vendita di articoli di pelletteria che appariva ben strutturato ed impaginato nonché corredato da dettagliate immagini ed informazioni, è caduta nel tranello e, con la speranza di concludere un ottimo affare, ha acquistato delle calzature artigianali pagando con bonifico istantaneo la somma di 90 euro. Insospettita dalla mancata comunicazione dell’avvenuta spedizione dell’oggetto, ha provato a comunicare tramite la messaggistica della piattaforma, col sedicente venditore, ma invano poiché quest’ultimo l’aveva bloccata.

Maturata la convinzione di essere stata raggirata, si è rivolta ai Carabinieri che, nel volgere di poco tempo, sono riusciti a identificare il presunto autore della truffa ed a denunciarlo in stato di libertà. Si tratterebbe di un 48enne del pavese.

L’invito dei Carabinieri è quello di denunciare sempre le truffe, anche non consumate, per consentire l’individuazione degli autori, di diffidare di offerte che appaiono troppo allettanti e che richiedono modalità di pagamento che rendano complesse le contestazioni nonché di segnalare tramite il 112NUE qualunque persona o veicolo desti un qualsiasi tipo di preoccupazione o sospetto in modo da agevolare il controllo dalle forze dell’ordine.

