28 Gennaio 2026

Portoferraio (isola d’Elba, Livorno) 28 gennaio 2026 Vende sigarette a minore, sanzionato tabaccaio

Vendita di sigarette ai minorenni, controlli dei Carabinieri: sanzionato un esercizio all’Elba

I Carabinieri della Compagnia di Portoferraio hanno intensificato nei giorni scorsi i controlli sul territorio finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati, con particolare attenzione alla tutela delle fasce più vulnerabili della popolazione e, in primo luogo, dei più giovani.

Le verifiche sono scattate a seguito di alcune segnalazioni giunte all’Arma da parte di genitori preoccupati per la salute dei propri figli minorenni, sorpresi con numerosi pacchetti di sigarette all’interno degli zaini scolastici. Un episodio che ha fatto emergere il sospetto di una vendita irregolare di tabacchi a ragazzi non ancora maggiorenni.

Grazie al rapporto di fiducia e collaborazione con la cittadinanza, i Carabinieri elbani hanno avviato controlli mirati che, negli ultimi giorni, hanno permesso di accertare che i prodotti rinvenuti in possesso dei minori erano stati acquistati poco prima in un esercizio commerciale della zona. L’attività si trova in un’area ad alta densità di traffico veicolare e pedonale, frequentata quotidianamente anche da numerosi studenti minorenni.

Al termine delle verifiche, i militari hanno contestato al titolare dell’esercizio una sanzione amministrativa di 1.000 euro, disponendo inoltre la sospensione della licenza per 15 giorni. La normativa vigente, in casi come questo, non prevede la revoca immediata dell’autorizzazione, che potrà però essere applicata in caso di recidiva.

I Carabinieri hanno infine assicurato che i controlli proseguiranno anche nei prossimi mesi, affinché tutti gli esercizi autorizzati alla vendita di tabacchi e sigarette elettroniche rispettino scrupolosamente le norme in vigore, con l’obiettivo prioritario di tutelare la salute e il benessere dei più giovani.