Home

Cronaca

Vendita pesce “taroccato” in Darsena Vecchia: arrestato un abusivo, sequestrati 30 chili di prodotto

Cronaca

17 Ottobre 2025

Vendita pesce “taroccato” in Darsena Vecchia: arrestato un abusivo, sequestrati 30 chili di prodotto

Livorno 17 ottobre 2025 Vendita pesce “taroccato” in Darsena Vecchia: arrestato un abusivo, sequestrati 30 chili di prodotto

Ancora sotto la lente d’ingrandimento l’area in cui avviene quotidianamente la vendita diretta del pescato in Darsena Vecchia, nel porto di Livorno, proprio davanti ai Quattro Mori.

Gli elementi acquisiti durante le mirate attività di osservazione, eseguite nei giorni scorsi dai militari della Guardia costiera di Livorno insieme alla Polizia Municipale, hanno reso necessario un nuovo intervento finalizzato ad intercettare e stanare gli abusivi che, camuffandosi tra i pescatori professionali regolarmente autorizzati, vendono sui banchi prodotti ittici di dubbia provenienza, lasciando intendere all’ignaro consumatore che trattasi di pesce appena pescato dai pescherecci locali nei mari della Toscana.

Al momento del controllo è stato intercettato un cittadino extracomunitario che esponeva sui banchi prodotti ittici provenienti dalla pesca non professionale.

A seguito della sua identificazione è emerso che il venditore abusivo risultava destinatario di un’ordinanza di arresto emessa dalla Autorità Giudiziaria di Livorno in quanto responsabile del reato di lesioni aggravate.

Dopo le formalità di rito l’abusivo veniva, quindi, arrestato e ristretto presso la locale Casa Circondariale “Le Sughere”.

Nell’area antistante i banchi di vendita sono stati individuati ulteriori 30 kg di pescato di dubbia provenienza, occultati a bordo di un furgone commerciale il cui conducente non ha fornito agli investigatori alcun documento di tracciabilità. La merce, detenuta in condizioni non idonee e destinata verosimilmente alla consegna a domicilio è stata sequestrata e destinata allo smaltimento.

I responsabili degli illeciti sono stati sanzionati con multe per un totale di 6.500 euro oltre al sequestro del pescato detenuto per la vendita abusiva.

L’attività di vendita di prodotto ittico da parte di operatori privi delle previste autorizzazioni commerciali e sanitarie impedisce che siano garantite la provenienza e la corretta conservazione del prodotto e, di conseguenza, espone l’acquirente a frodi e potenziali rischi, oltre che generare danni economici agli onesti operatori locali che offrono prezzi al dettaglio necessariamente superiori a quelli proposti dagli abusivi.

I controlli congiunti continueranno ed essere incisivi e periodici – riferiscono le Autorità intervenute – per arginare il rischio di infiltrazioni di soggetti illegali e per vigilare sulla corretta esecuzione della vendita diretta ad opera dei pescatori professionali.

Vendita pesce “taroccato” in Darsena Vecchia: arrestato un abusivo, sequestrati 30 chili di prodotto