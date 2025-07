Home

Venditori abusivi in spiaggia, sequestrati circa 40mila euro di merce

Elba

3 Luglio 2025

Capoliveri (isola d’Elba, Livorno) 3 luglio 2025 Venditori abusivi in spiaggia, sequestrati circa 40mila euro di merce

Circa quarantamila euro è il valore della merce sequestrata ieri nel corso di un’operazione congiunta portata a termine dai Carabinieri della Compagnia di Portoferraio e dalla Polizia Locale di Capoliveri.

Dopo aver vagliato le diverse segnalazioni da parte dell’utenza delle spiagge che ricadono nel territorio di Capoliveri, gli uomini delle forze dell’ordine, nelle prime ore del mattino hanno fatto accesso alla pineta di Lacona dove hanno rinvenuto, ammucchiati all’interno di una baracca di fortuna, centinaia di costumi da bagno, giocattoli vari e teli da mare, pronti per essere messi in vendita sulle spiagge elbane da parte di improvvisati venditori ambulanti.

Tutto il materiale è stato sequestrato amministrativamente a carico di ignoti, atteso che in quel frangente non sono stati notati soggetti identificati come venditori ambulanti a cui poter ricondurre la proprietà della merce, probabilmente già allontanatisi non appena avvertita la presenza delle forze dell’ordine.

Operazione effettuate in collaborazione tra Carabinieri e Polizie Municipali sono comuni in situazioni che coinvolgono l’ordine e la sicurezza pubblica in generale su un territorio, come quello elbano che ospita rinomate spiagge a forte vocazione turistica.

Si tratta della prima operazione della stagione estiva 2025 a testimonianza della sinergia tra le forze dell’ordine del territorio e tali servizi proseguiranno per tutto il periodo estivo, al fine di contrastare tutte le tipologie di illeciti.

