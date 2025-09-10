Rugby

10 Settembre 2025

Livorno 10 settembre 2025 Venerdì 12 amichevole Tirreno Club – Lions Amaranto Livorno

Sono passati sei anni e mezzo – per certi versi sembra esser passato molto più tempo – da quella domenica 24 marzo 2019 quando, sul campo ‘Castellani’ di Cecina, i Lions Amaranto Livorno, nella gara valida per la quindicesima e penultima giornata del girone F, poule 1, di serie C1, si imposero sugli Amatori Cecina 26-38.

Gli ospiti si assicurarono l’intera posta in palio, i fatidici cinque punti (successo condito dal bonus): ne sarebbe bastato uno solo per mettere in ghiaccio, anche a livello matematico, il primo posto della regular season.

Una prima piazza che poi permise di qualificarsi agli spareggi playoff promozione, vinti, contro l’Olbia, in scioltezza, senza soffrire più del lecito.

Chissà se Leonardo Vitali, Francesco Gregori, Matteo Magni, Luciano Scardino, Leonardo Ciandri, Andrea Bertini, Giacomo Vitali e Andrea Filippi, tra i protagonisti di quella sfida del 24 marzo 2019, e ancora nell’organico Lions, avranno un brivido in più quando entreranno al ‘Castellani’, in occasione della prima uscita stagionale.

Gli amaranto, questo venerdì 12 settembre 2025 se la vedranno, sul terreno cecinese, in amichevole, con i padroni di casa del Tirreno Club, squadra sinergica, che riunisce sotto un’unica bandiera tanti rugbisti di una vasta fascia della zona costiera toscana (quartieri generali proprio il ‘Castellani’ di Cecina ed il ‘Venturelli’ di Piombino). Il Tirreno Club non nasconde, nel nuovo campionato di C, di voler puntare al vertice della classifica e di cercare il salto in B.

CON I CAVALIERI CADETTI.

Nella giornata di apertura del nuovo campionato di B, girone 4 – il raggruppamento del centro Italia -, il 19 ottobre, i Lions Amaranto se la vedranno, in trasferta, sul ‘Querceto’ di Sesto Fiorentino, con i Cavalieri Prato/Sesto cadetti. Sempre contro lo stesso avversario e sullo stesso terreno di gioco, i livornesi disputeranno un’amichevole sabato 27 settembre. Saranno due partite – è da scommetterci – all’insegna dell’equilibrio.

I Cavalieri cadetti, al pari dell’UR Firenze cadetto e della Roma Olimpic cadetti, non potranno, anche ammesso che sappiano centrare uno dei primi posti nella classifica del girone 4 di B, ambire alla promozione in A2 o alla disputa dei playoff.

CORSA PER SETTE.

Non sono previste retrocessioni in C. Promozione diretta in A2 per le prime (non cadette) di ciascun girone. Playoff per le seconde (non cadette) e la miglior terza dei cinque gironi territoriali.

Nel raggruppamento 4, lotta per un posto al sole, per regolamento, circoscritta a Lions Amaranto, CUS Siena, Olbia, Perugia, Gubbio, Lions Alto Lazio e Colleferro. Favorita d’obbligo la realtà sinergica viterbese dei Lions Alto Lazio. Attenzione alle ‘mine vaganti’ Perugia, Olbia e Colleferro.

CON OLBIA IL SABATO.

Salvo sorprese, per comodità di carattere logistico, tutte le partite di campionato – interne ed esterne – della neopromossa Olbia saranno giocate in anticipo il sabato.

I Lions Amaranto affronteranno i galluresi, in casa, al ‘Priami’ di Stagno, nella penultima di andata, nel fine settimana 17-18 gennaio, e in trasferta, al comunale ‘Basa’, nella penultima di ritorno, nel fine settimana 11-12 aprile.