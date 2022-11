Home

Venerdì 2 dicembre performance di Mart Signed a Bottini Fusion

30 Novembre 2022

Venerdì 2 dicembre performance di Mart Signed a Bottini Fusion

Livorno 30 novembre 2022

Venerdì 2 Dicembre l’evento “Night Tales – Friday”, una serata speciale con la performance dell’artista livornese Mart Signed (uno dei più importanti artisti della street art/urban art in Italia) presso il locale Bottini Fusion nel quartiere della Venezia.

Night Tales – Friday inizia alle ore 19 con l’aperitivo, prosegue con la cena spettacolo (Art Performace by @martssigned) per concludersi all’insegna della musica alle ore 23 con Chico Aca & Leandro Campatelli alla consolle per il Dj set e il live sax Cyborg Bees

Bottini Fusion, Viale Caprera, 6, 57123 Livorno LI Telefono: 392 139 6013

