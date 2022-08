Home

31 Agosto 2022

Venerdì 2 settembre i funerali di Denny Magina

Livorno 31 agosto 2022 – Venerdì 2 settembre i funerali di Denny Magina

La salma di Denny Magina, il 29enne, morto lo scorso 22 agosto per una caduta dal 4° piano di una casa Erp in via Giordano Bruno (in circostanze ancora da chiarire); è stata restituita alla famiglia dopo l’autopsia

La famiglia sulla pagina Facebook #giustiziaperdenny ha comunicato pubblicamente la data del funerale.

Per un ultimo saluto, la salma sarà esposta domani mattina, 1 settembre al cimitero dei Lupi poi il 2 settembre saranno celebrati i funerali presso la chiesa di San Pio X, alle Sorgenti alle ore 16.30

