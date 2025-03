Home

26 Marzo 2025

Livorno 26 marzo 2025 Venerdì 28 marzo sciopero nazionale per il rinnovo del CCNL metalmeccanici

I metalmeccanici sono ancora senza contratto.

La trattativa per il rinnovo del Contratto Collettivo nazionale di lavoro industria

metalmeccanica non riparte a causa dell’indisponibilità di Federmeccanica che continua a

trincerarsi dietro la loro contro piattaforma, respingendo le richieste di Fim Fiom Uilm

votate dai lavoratori.

A livello nazionale è stato deciso di intensificare la lotta e sono state proclamate ulteriori

8 ore di Sciopero da effettuare il giorno 28 Marzo 2025.

Bisogna provare a superare l’intransigenza di Federmeccanica e nello stesso tempo

bisogna mandare un chiaro segnale alle imprese, confermando anche lo sciopero degli

orari straordinari e delle flessibilità.

Rotta anche la trattativa per il rinnovo del contratto nazionale della piccola e media

impresa metalmeccanica e quindi lo Sciopero di 8 ore del 28 marzo è stato esteso

anche a tutti i lavoratori di questo settore.

Bisogna conquistare il rinnovo del Contratto nazionale dei metalmeccanici per aumentare

il salario, contrastare la precarietà e ridurre gli orari di lavoro a parità di salario.

Nella Provincia di Livorno sono oltre 10.000 i lavoratori metalmeccanici dell’industria

interessati al rinnovo del CCNL e circa un migliaio a cui viene applicato il CCNL piccola e

media impresa.

Nelle aziende metalmeccaniche della Provincia di Livorno durante lo sciopero di Venerdì

28 Marzo verranno fatti presidi e volantinaggi alle portinerie delle più importanti aziende.

Invitiamo tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori ad aderire alle iniziative di mobilitazione per

conquistare il rinnovo del Contratto Nazionale di Lavoro.