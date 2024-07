Cronaca

3 Luglio 2024

Livorno 3 luglio 2024 – Venerdì 5 luglio si riunisce il consiglio comunale per l’elezione del Presidente

Dopo la prima seduta svoltasi lunedì 1° luglio, il Consiglio comunale di Livorno è nuovamente convocato, nella Sala Consiliare del Palazzo Civico, venerdì 5 luglio alle ore 9 per l’elezione del Presidente del Consiglio e, successivamente, dei Vicepresidenti (art. 39, comma 1 T.U.E.L. e artt. 30, comma 2 e 33 dello Statuto).

Qualora anche questa seconda votazione per l’elezione del Presidente (per la quale occorre la maggioranza qualificata dei 2/3 dei consiglieri) risultasse infruttuosa, è prevista una ulteriore convocazione per le ore 11, sempre di venerdì 5 luglio, per procedere ad una nuova votazione, questa volta a maggioranza semplice dei consiglieri presenti. Dopo l’elezione del Presidente, si procederà all’elezione dei due Vicepresidenti.

Se il Presidente risulterà eletto nel corso della convocazione delle ore 9, la seduta delle ore 11 non si terrà.

Le sedute del Consiglio si svolgeranno in forma mista, con partecipazione dei consiglieri sia in presenza sia in collegamento da remoto tramite piattaforma informatica. I cittadini potranno seguire i lavori del Consiglio anche in diretta streaming sulla piattaforma dedicata “ConsigliCloud” (https://livorno. consiglicloud.it).