Home

Eventi

Venerdì a Livorno arrivano i Bardomagno con il loro folk feudale tra chitarre e cornamuse

Eventi

11 Dicembre 2025

Venerdì a Livorno arrivano i Bardomagno con il loro folk feudale tra chitarre e cornamuse

Livorno 11 dicembre 2025 Venerdì a Livorno arrivano i Bardomagno con il loro folk feudale tra chitarre e cornamuse

Venerdì 12 dicembre il The Cage di Livorno ospiterà “lo gruppo canterino di Feudalesimo e Libertà” per una serata – è proprio il caso di dire – epica, “tra lo gravoso metallo de l’età medioevale, l’arguta giocondia de l’ironìa e la veneranda Storia de’ secoli passati”.

I Bardomagno arrivano per la prima volta a Livorno portando sul palco una delle realtà più originali e sorprendenti della scena italiana, capace di trasformare la cultura in spettacolo collettivo e di portare il pubblico in un Medioevo immaginifico, ironico e contagioso.

Nati dall’incontro tra Valerio Storch (Nanowar of Steel) e la community satirica Feudalesimo e Libertà, i Bardomagno hanno fondato un genere tutto loro, il folk feudale o BardFolk. Con il terzo album Valvassori del BardFolk, la band ha ampliato ancora di più il suo iconico universo, dando voce a personaggi storici, leggende popolari e improbabili eroi minori. I brani attraversano imprese epiche e situazioni esilaranti. Si va dalle imprese di valvassori e mezzadri, alle disavventure di Marco Polo fino alla satira su Luca Giurato, passando per eroine e cavalieri che affrontano la vita medievale con spirito goliardico e irresistibile teatralità.

Il risultato è un universo musicale unico, dove chitarre e cornamuse convivono con un linguaggio ironico e brillante. E poi, i live dei BardoMagno offrono al pubblico molto più di un concerto.

Il loro è un rito festoso, un viaggio musicale che mescola strumenti acustici e rock, ironia e tradizione, un’esperienza immersiva e fuori dagli schemi. Ma, soprattutto, un invito dichiarato e sincero a riscoprire il Medioevo più festoso che c’è: quello che canta, brinda e non smette mai di divertirsi.

Inizio concerto ore 22:30.