Venerdì al Cage il grande ritorno dei Platonick Dive

Livorno, 14 gennaio 2025 – Dall’ultima volta al The Cage – nonché a Livorno – sono passati nove anni e qualcuno meno dall’ultimo concerto dal vivo.

È infatti il 2018 quando i Platonick Dive portano in giro il loro ultimo tour, in occasione della promozione del terzo disco, Social Habits.

Oggi, a distanza di quindici anni dalla loro formazione, tornano live con le dodici nuove tracce dell’album uscito nel settembre scorso per la cult label di Amburgo Moment of Collapse, “ Take a Deep Breath “.

Un disco post rock lontano dal fardello dei cliché di malinconia e lentezza tipici del genere, in cui, al contrario, si assaporano atmosfere dinamiche e fresche,

soluzioni melodiche libere da limiti e convenzioni, in cui il risultato è una musica che profuma d’estate. Dodici tracce che sono un invito alla danza e, anche per questo, si prestano perfettamente alla ritrovata dimensione del palco.

Gabriele Centelli (chitarra, tastiere, voce, sampler), Marco Figliè (chitarra, effetti, sampler) e Jonathan Nelli (batteria) tornano così a suonare dal vivo in quello che è indubbiamente un luogo del cuore.

Un’occasione davvero golosa per i fan che da anni aspettavano un loro ritorno sul palco e una bella notizia per un gruppo che è nato a Livorno ed è arrivato in breve tempo a conquistarsi l’attenzione della scena internazionale,

con live di spalla per nomi come Explosions In The Sky, Efterklang, Blonde Redhead, Jon Hopkins, Four Tet, These New Puritans, Gold Panda, Sun Glitters, God Is An Astronaut and This Will Destroy You.

Quello dei Platonick Dive non era stato uno stop dalla musica. Anzi: sebbene il trio livornese fosse lontano dai palchi da ben prima dello stop pandemico, i tre hanno continuato a suonare insieme, dedicandosi soprattutto alla composizione di colonne sonore.

La loro idea, del resto, è sempre stata quella che la musica debba e possa essere terapeutica e debba rappresentare una parte essenziale delle nostre vite e della nostra evoluzione.

Apertura porte ore 22:00, inizio concerto ore 22:30. Biglietti disponibili su TicketSms al costo di 10 euro + dp. A seguire dj-set a cura di Midnight Memories. Biglietti acquistabili direttamente in cassa al costo di 10 euro, prima consumazione inclusa.