6 Ottobre 2022

Venerdì, Duo Bucolico e Matti delle giuncaie in concerto

Livorno 6 ottobre 2022

Domani venerdì 7 ottobre, al The Cage, l’hard folk maremmano de I Matti Delle Giuncaie incontra il cantautorato illogico del Duo Bucolico ed è subito una serata indimenticabile per il primo venerdì live al teatrino.

Si comincia alle 22.30, con ingresso a 10 euro (prevendite attive su circuito Viva Ticket).

Gruppo nato a Follonica nel 2008, I Matti delle Giuncaie sono quattro musicisti che folleggiano a tutte corde per un viaggio intorno al mondo con chitarre e mandolino.

Dal tango alla rumba, dal cancan alla suite, cantando a squarciagola iappappà! Lapo Marliani, Francesco Ceri, Simone Giusti e Mirko Rosi sono i suoni, i cori e le voci matte della band regina dell’hard-folk maremmano. Tutti e quattro animatori di una patchanka che miscela il rock alla musica gitana, il folk a quella cantautoriale per ribadire il motto “divertirsi suonando”. Il 2022 de I Matti delle Giuncaie è cominciato con un singolo e videoclip dal titolo “Un mondo senza noi” in risposta alle vicissitudini pandemiche. In estate, invece, insieme ai Radio Lausberg hanno dato vita a un crowdfunding per sostenere l’Associazione Tumori Toscana. Con la vendita in anteprima ed esclusiva dei nuovi dischi, ovvero le due ultime collaborazioni inedite di Erriquez, il poeta cantante della Bandabardò scomparso nel 2021, hanno raccolto e donato 3500 euro. A giugno 2022, inoltre, hanno pubblicato il secondo singolo “Vado a vivere in campagna”, brano che vede la collaborazione di Bobo Rodelli, che oltre a cantare e scrivere il testo, partecipa alle riprese del video. Un brano che anticipa il prossimo album intitolato “Caos a caso” che ufficialmente verrà pubblicato sulle piattaforme digitali in autunno per l’etichetta Salty Music Records.

Il Duo Bucolico, invece, nasce nel 2005 in Romagna come frutto delle menti di Antonio Ramberti e Daniele Maggioli. I due artisti scrivono canzoni di “cantautorato illogico d’avanguardia” e dal vivo riescono sempre a suscitare l’ilarità generale del pubblico. Il loro stile è volutamente ebbro e ironico, mosso da una leggerezza pensosa e anarcoide. I concerti sono un concentrato di improvvisazione e libertà, in una continua ricerca del contatto col il loro pubblico, molto eterogeneo ed affezionato. Il nuovo disco del Duo Bucolico si chiama “Via col vento” ed è uscito a maggio 2022.

