10 Marzo 2023

10 marzo 2023 – Venere (Ariete) Sestile Marte (Gemelli) 11 marzo 2023: una vera e propria fonte di piacere e di ispirazione

Un’alchimia celeste si sta svolgendo sopra di noi! La vivace Venere, nel suo viaggio attraverso l’audace segno dell’Ariete, incontra il dinamico Marte, che risiede nei curiosi Gemelli. Il sestile tra questi corpi celesti (ore 16.09) è un aspetto armonico che porta molte opportunità per le nostre vite amorose e creative.

Sotto questo cielo, saremo avvolti da un’energia irresistibile e un desiderio ardente di esplorare nuovi orizzonti romantici.

Potremo esprimere apertamente i nostri sentimenti con schiettezza e sincerità, approfittando della capacità di Venere di creare connessioni intime.

Inoltre, le vibrazioni di Marte daranno un tocco di passione ed eccitazione, portando nuove ispirazioni artistiche nella nostra vita.

Tuttavia, dobbiamo stare attenti a non essere troppo impulsive con i nostri soldi, poiché questo aspetto può farci sentire un po’ troppo generosi. Ma, in generale, questo sestile promette di essere una vera e propria fonte di piacere e di ispirazione per tutti coloro che sono alla ricerca di amore e di creatività

