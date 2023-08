Home

13 Agosto 2023

Venere cambia segno: da Leone a Cancro. Da un amore focoso a un amore romantico

Venere cambia segno: da Leone a Cancro, come cambia l’amore?

Venere è il pianeta dell’amore, della bellezza e dei valori. La sua posizione nel cielo indica come viviamo e manifestiamo i nostri sentimenti, cosa ci piace e cosa ci attrae. Ogni segno zodiacale ha le sue caratteristiche e le sue sfumature, che influenzano il modo in cui Venere si esprime.

Oggi, alle ore 04 di questa mattina, Venere ha lasciato il segno del Leone, dove si trovava dal 16 luglio, ed è entrata in quello del Cancro, dove rimarrà fino al 14 settembre. Cosa significa questo cambiamento per l’amore e le relazioni?

Venere in Leone è una Venere passionale, generosa e orgogliosa. Ama essere al centro dell’attenzione, ricevere complimenti e ammirazione. È una Venere che sa sedurre con il suo carisma, la sua eleganza e il suo stile. È una Venere che vuole divertirsi, vivere emozioni forti e coinvolgenti. Venere non ha paura di esprimere i suoi sentimenti e di dimostrare il suo affetto.

Venere in Cancro è una Venere dolce, sensibile e protettiva. Ama creare un legame profondo e intimo con il suo partner, basato sulla fiducia, sulla comprensione e sulla condivisione. È una Venere che sa accudire, coccolare e rassicurare. Questa è una Venere che vuole sentirsi al sicuro, protetta e amata. È una Venere che ha bisogno di empatia, di tenerezza e di affetto.

Il passaggio di Venere da Leone a Cancro comporta quindi un cambiamento di tono e di clima nell’amore e nelle relazioni. Da un amore più focoso, spensierato e solare, si passa a un amore più caldo, romantico e lunare. Da un amore più estroverso, esuberante e teatrale, si passa a un amore più introverso, discreto e silenzioso.

Questo cambiamento può essere vissuto in modi diversi a seconda del proprio segno zodiacale. Per alcuni segni può essere un’occasione per approfondire i propri sentimenti, per altri può essere un motivo di insicurezza o di noia. Per alcuni segni può essere un’opportunità per rafforzare il proprio legame, per altri può essere una sfida da superare.

